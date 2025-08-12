Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NERAZDVOJNI

VIDEO Pogledajte kako Maja Šuput i Gospodin Savršeni uživaju u restoranu na obali

Foto: Promo
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
12.08.2025.
u 14:00

Video u kojem Maja i Šime uživaju u plesnoj točki plesačica objavljen je na Instagram profilu ove plesne skupine i restorana u kojem su bili

Pjevačica Maja Šuput ovo ljeto dosta vremena provodi u društvu Šime Eleza kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog u istoimenom RTL-ovu showu. Šime je bio glavna zvijezda Majina novog spota za pjesmu "Nisam ja za male stvari", a nakon toga počeli su se intenzivno družiti. Sada su snimljeni kako uživaju u jednom restoranu na našem jugu, a video u kojem Maja i Šime uživaju u plesnoj točki plesačica objavljen je na Instagram profilu ove plesne skupine i restorana u kojem su bili. Kada su plesačice doznale da u restoran kao gošća dolazi Maja, odlučile su izvesti plesnu točku na njezin hit "Raj i pakao". I Maja i Šime bili su oduševljeni njihovom koreografijom i nagradili su ih velikim pljeskom. Zasad nema potvrde kako su pjevačica i Gospodin Savršeni u vezi, ali nakon što je izašao spot, Maja je na temu njihovog odnosa rekla: Ubit ću čar ako to sad kažem. Ja bih voljela, budući da smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, da sami prosude kad pogledaju spot – jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija. 

U intervju koji je dala za Večernji list o Šimi je rekla sljedeće: – Čak sam se i ja začudila koliko je prirodan pred kamerama. Mnogi koji imaju više iskustva pokazali bi pred kamerama odmak ili nelagodu, posebno on koji navodno nije još nikada snimao spot. No, kod njega je sve toliko prirodno i doimalo se normalnim da smo se svi skupa poprilično začudili: divan je, kulturan i prirodan, a naravno i da izgleda senzacionalno. Očekivala jesam puno, ali mislim da smo svi iznenađeni onim što smo na kraju dobili.

Početkom lipnja pjevačica je objavila kako se razvodi od supruga Nenada Tatarinova. Nakon 6 godina braka ona i njen bivši suprug Nenad Tatarinov odlučili su ići svatko svojim putem, no prioritet im ostaje maleni Bloom zbog kojeg, kako kaže, zauvijek ostaju tim. "Život nas ponekad odvede na različite puteve. pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života s ljubavlju i osmijehom!" napisala je tada Maja na Instagramu.

Pogledajte kako je Maja Šuput izgledala 2001. godine!
1/27
Ključne riječi
showbiz Šime Elez Maja Šuput

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Aleksandra Prijović na prvom koncertu Jelene Rozge
Video sadržaj
BROJI SITNO DO PORODA

FOTO Aleksandra Prijović pokazala trbuh u poodmakloj trudnoći i oduševila pratitelje: 'Najljepša trudnica'

Nakon plodonosne turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je oborila sve regionalne rekorde i napunila čak šest zagrebačkih Arena, Aleksandra je uzela medijsku pauzu. Ubrzo nakon toga potvrdila je sretnu vijest o drugoj trudnoći. Ona i njezin suprug Filip Živojinović, s kojim već ima šestogodišnjeg sina Aleksandra, ovoga puta očekuju djevojčicu, što je, kako je i sama ranije priznala, bila njezina velika želja.

Učitaj još