VIDEO Pogledajte kako Maja Šuput i Gospodin Savršeni uživaju u restoranu na obali

Pjevačica Maja Šuput ovo ljeto dosta vremena provodi u društvu Šime Eleza kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog u istoimenom RTL-ovu showu. Šime je bio glavna zvijezda Majina novog spota za pjesmu "Nisam ja za male stvari", a nakon toga počeli su se intenzivno družiti. Sada su snimljeni kako uživaju u jednom restoranu na našem jugu, a video u kojem Maja i Šime uživaju u plesnoj točki plesačica objavljen je na Instagram profilu ove plesne skupine i restorana u kojem su bili. Kada su plesačice doznale da u restoran kao gošća dolazi Maja, odlučile su izvesti plesnu točku na njezin hit "Raj i pakao". I Maja i Šime bili su oduševljeni njihovom koreografijom i nagradili su ih velikim pljeskom. Zasad nema potvrde kako su pjevačica i Gospodin Savršeni u vezi, ali nakon što je izašao spot, Maja je na temu njihovog odnosa rekla: Ubit ću čar ako to sad kažem. Ja bih voljela, budući da smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, da sami prosude kad pogledaju spot – jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija.

U intervju koji je dala za Večernji list o Šimi je rekla sljedeće: – Čak sam se i ja začudila koliko je prirodan pred kamerama. Mnogi koji imaju više iskustva pokazali bi pred kamerama odmak ili nelagodu, posebno on koji navodno nije još nikada snimao spot. No, kod njega je sve toliko prirodno i doimalo se normalnim da smo se svi skupa poprilično začudili: divan je, kulturan i prirodan, a naravno i da izgleda senzacionalno. Očekivala jesam puno, ali mislim da smo svi iznenađeni onim što smo na kraju dobili.

Početkom lipnja pjevačica je objavila kako se razvodi od supruga Nenada Tatarinova. Nakon 6 godina braka ona i njen bivši suprug Nenad Tatarinov odlučili su ići svatko svojim putem, no prioritet im ostaje maleni Bloom zbog kojeg, kako kaže, zauvijek ostaju tim. "Život nas ponekad odvede na različite puteve. pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života s ljubavlju i osmijehom!" napisala je tada Maja na Instagramu.