Otkriveno priznanje: Luku Modrića smo tukli čime smo god stigli, zaradio je dobre batine

Još uvijek aktualni najbolji nogometaš Luka Modrić često je naglašavao da mu je sezona u Zrinjskom iz Mostara bila jedna od najvažnijih u sazrijevanju. Modrić kaže da je tamošnja Premijerliga iznimno gruba, a u svojoj biografiji se prisjetio kako je u Trebinju kod Leotara dobio dobrih batina.

- Najgore je bilo u Trebinju, a za nijansu manje u Banjoj Luci i Zenici. Suci jednostavno nisu štitili gostujuće igrače. Dobio sam poprilične batine po nogama. U Trebinju su stradali moji najdraži štitnici s likom Ronalda koje mi je poklonio otac Stipe - stoji u Modrićevoj knjizi.

Nakon toga su se javili iz Leotara i potvrdili da je to sve istina. Modrića smo tukli čime smo stigli, poručili su.

- Iskreno, nije on baš mnogo pogriješio. Dobio je tada "dobre batine" od cijele naše obrane. Svakako, sjećam se te utakmice o kojoj se govori, bio je to utakmica Kupa koji smo mi riješili u svoju korist sa 1:0. Nešto prije igrali smo u Mostaru i znali smo tko nam dolazi. Modrić je bio mlad, ali se već tada vidjelo da će na kraju izrasti u paklenog igrača. Nismo baš znali da će dogurati do Reala, ali se vidjelo da je vrhunski potencijal - rekao je bivši branič Leotara Zdravko Šaraba za Glas Srpske.

- Znajući kakav je kriterij suđenja, nismo čekali da Modrić primi loptu i okrene se u duel "jedan na jedan", već smo odmah startali i to maksimalno oštro. Na toj utakmici on je igrao najviše po mojoj strani, tako da smo imali najviše duela. Za svaki slučaj, imao sam uvijek "osigurača" iza leđa, jer smo znali da ga jedan igrač ne može sačuvati. Uz mene, tu su bili još i Gavrilo Čorlija i Ninoslav Milenković, tako da se on na toj utakmici nije naigrao, ali je zato dobio po nogama. Ne mogu se baš sjetiti tko mu je probušio taj kostobran, možda sam to čak bio i ja - dodao je.

Leotar iz Trebinja u sezoni 2002./2003. ostvario je najveći uspjeh u povijesti i osvojio Premijerligu. Danas se natječe u nižoj ligi.