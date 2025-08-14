Nova promotivna usluga Hrvatske pošte: povoljnije slanje manjih paketa na paketomatima

Od 16. kolovoza 2025. do 30. travnja 2026. Hrvatska pošta provodi promotivnu akciju slanja manjih paketa putem XS pretinaca na paketomatima, po cijeni od samo 1,50 eura. Riječ je o iznimno pristupačnoj usluzi koja korisnicima omogućuje da svoje pošiljke šalju povoljno, jednostavno i brzo – bez potrebe za odlaskom u poštanski ured.

Ova je opcija namijenjena svima koji žele poslati manju pošiljku bez dugog čekanja i dodatnih troškova. Bilo da su u pitanju studenti koji šalju knjige ili osobne stvari, roditelji koji šalju odjeću ili igračke članovima obitelji, online prodavači manjih predmeta ili bake i djedovi koji žele razveseliti unuke – slanje korištenjem paketomata nudi praktično i fleksibilno rješenje.

XS pretinac predviđen je za pošiljke do 9 centimetara visine, 16 centimetara širine i 64 centimetra dužine, a Hrvatska pošta omogućila je ovu uslugu na više od 300 paketomata diljem Hrvatske. Time korisnicima osigurava lakoću pristupa i dostupnost u blizini doma, posla ili škole.

Paketomati su dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i tako korisnicima pružaju maksimalnu fleksibilnost. Ovakav način slanja pošiljaka može se smatrati suvremenim, digitalnim oblikom poštanskog kovčežića koji se prilagođava tempu i navikama korisnika omogućujući im veću neovisnost i praktičnost. Ovom akcijom Hrvatska pošta nastavlja s razvojem i modernizacijom svojih usluga čineći dostavu bržom, jednostavnijom i financijski dostupnijom širokom krugu građana.