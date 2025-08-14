Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
HTZ obavijest

Akcija dijeljenja vode i ovog petka na Lučkom

HTZ
Foto: HTZ
1/2
VL
Autor
Promo
14.08.2025.
u 12:25

Hrvatska turistička zajednica ponovo je odlučila organizirati akciju dijeljenja besplatne vode putnicima na naplatnoj postaji Lučko, i to ovog petka 15.8., na blagdan Velike Gospe, kada se očekuje pojačan promet zbog početka produženog vikenda, ali i radi visokih temperatura.

„Mnogi građani, kao i turisti, iskoristit će neradni petak za odlazak na put, a brojnima od njih počinje i godišnji odmor. Ovom simboličnom akcijom nastojimo osigurati dodatnu brigu i osvježenje svima onima koji će srce kolovoza provesti u hrvatskim destinacijama“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući kako se na ovaj jednostavan način oblikuje pozitivno turističko iskustvo u našoj zemlji.

Akcija se, kao i ranije, provodi u suradnji s Hrvatskim autocestama.

HTZ
Foto: HTZ

Dodajmo kako prema podacima sustava eVisitor u Hrvatskoj trenutno boravi više od milijun gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru. Gledano prema destinacijama, trenutno najveći broj gostiju imaju Rovinj, Medulin, Vir, Umag i Poreč.

Ključne riječi
HAC HTZ

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još