Meta: Rusija pokušava onemogućiti WhatsApp zbog zaštite privatnosti korisnika

FILE PHOTO: Illustration shows Whatsapp logo
DADO RUVIC/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
14.08.2025.
u 09:39

Poruke i pozivi na WhatsAppu zaključani su sveobuhvatnim šifriranjem.

Komunikacijska platforma WhatsApp u vlasništvu Meta Platforms priopćila je da Rusija pokušava blokirati njene usluge jer nudi pravo na zaštićenu komunikaciju, obećavši da će nastaviti pokušavati zadržati tu uslugu u Rusiji. Rusija je počela ograničavati neke pozive putem Telegrama i WhatsAppa, optužujući platforme u stranom vlasništvu da ne dijele informacije s policijom u slučajevima prevare i terorizma.

Poruke i pozivi na WhatsAppu zaključani su sveobuhvatnim šifriranjem. "Nitko izvan chata, čak ni WhatsApp, ne može ih čitati, slušati ili dijeliti", navodi se na web stranici platforme. Dodaju da WhatsApp omogućuje privatnost i da se „opire pokušajima vlade da prekrši pravo ljudi na sigurnu komunikaciju, zbog čega Rusija pokušava blokirati komunikaciju za više od 100 milijuna ruskih građana“, navodi se u izjavi WhatsAppa. „Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bi šifrirana komunikacija od pošiljatelja do primatelja bila dostupna svugdje, uključujući i u Rusiji.“

Rusija meta whatsapp

