Vrhunac je toplinskog vala, upaljen alarm za cijelu zemlju: Stiže li nam uskoro osvježenje?

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Danas će biti pretežno sunčano i u mnogim mjestima vrlo vruće. U Dalmaciji nestabilnije uz povremeno umjerenu naoblaku, a uz lokalno jači razvoj oblaka pljuskova i grmljavine bit će uglavnom popodne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana, duž većeg dijela obale, prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 38 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku, s tim da je riječka, kninska, dubrovačka i solitska regija pod crvenim meteoalarmom.

Prema DHMZ-u od petka do nedjelje bit će djelomice sunčano, vruće te vrlo vruće. U Dalmaciji uz malu vjerojatnost za poneki pljusak u popodnevnim satima, a u subotu je moguć i drugdje u unutrašnjosti. Nedjelja će biti oblačnija, u unutrašnjosti i osjetno manje vruća te nestabilnija uz češće pljuskove i grmljavinu. Vjetar na kopnu slab, u petak rijetko i umjeren sjeveroistočni i istočni, u nedjelju će pak puhati većinom umjeren sjeverni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, u petak i nedjelju i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji i dalje mnogima teško podnošljivo. U unutrašnjosti Dalmacije mogući pljuskovi s grmljavinom rijetkima će donijeti osvježenje. I to samo kratkotrajno. Nestabilno će biti i na jugu Hrvatske, osobito u Konavlima, ali i dalje uz dosta sunčanih sati iznadprosječno toplo, mnogima i sparno. Uz buru pa maestral more mirno i malo valovito, temperature od 23 do 26 °C, kao i drugdje na Jadranu. U nastavku tjedna pljuskovi i grmljavina mogući su ne samo u Konavlima i unutrašnjosti Dalmacije nego od subote i u sjevernijim kopnenim krajevima. S njima ili bez njih toplinski val za vikend će uglavnom prestati, ali većinom ne i niz vrućih dana. Osim na sve manju opasnost vrućine na zdravlje, na Jadranu postoje upozorenja i za lokalno olujne udare bure, osobito u petak, a ne treba začuditi ni pojavi li se koje zbog mogućih pljuskova i grmljavine, posebice na oblačnijem jugu, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.