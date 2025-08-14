Novosti na tri područja: Na snagu stupile izmjene koje idu u korist golemog broja osiguranika

S kolovozom su na snagu stupile izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje su donijele novosti na tri područja i idu u korist golemog broja osiguranika: znatno se povećavaju naknade za bolovanja na teret HZZO-a za sve kategorije pacijenata, preciziraju se iznimke u slučaju osiguranika koji se više ne moraju svaka tri mjeseca javljati na HZZO radi provjere statusa i mijenjaju se naknade za troškove prijevoza pacijenta do najbliže zdravstvene ustanove.

Maksimalni iznos naknade za privremenu nesposobnost za rad, tj. bolovanje, koja se isplaćuje na teret HZZO-a, sada iznosi 225% proračunske osnovice i od 1. kolovoza iznosi 995 eura, dok je prije to bilo 565 eura. Valja napomenuti da se taj novi obračun primjenjuje od kolovoza odnosno na kolovoškoj naknadi koja se isplaćuje u rujnu. Također, povećava se dobna granica u slučajevima kad roditelj njeguje bolesno dijete i za to prima naknadu u stopostotnoj osnovici plaće: do sada se to odnosilo na njegu djeteta u dobi do tri godine, a sada do sedam godina.

Zbog obaveze tromjesečnog javljanja na HZZO uvedene prije dvije godine za određene kategorije osiguranika, zdravstveno osiguranje izgubilo je gotovo 200 tisuća ljudi. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter zatražila je ustavnu ocjenu tog propisa, a odluka Ustavnog suda još se čeka. U namjeri popravljanja te odredbe koja je mnoge i neopravdano koštala zdravstvenog osiguranja, novim se zakonskim izmjenama navode kategorije osiguranika koje ne moraju svaka tri mjeseca dolaziti na šalter HZZO-a.

To su nezaposlene majke dok koriste rodiljne i roditeljske potpore, roditelji izvan sustava rada koji koriste pravo rodiljne i roditeljske brige o djetetu, osobe s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja, zatim osobe koje zbog svoga zdravstvenog stanja ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen dok traje ta objektivna nemogućnost - pod uvjetom da su o istom obavijestili HZZO.

Također se ne moraju javljati ni samohrani roditelji djeteta u dobi do sedme godine života kao ni oni koji u svom kućanstvu skrbe o teško bolesnom članu obitelji. Potvrde i dokumentacija koje to dokazuju trebaju se dostaviti HZZO-u. Na Zavod se svaka tri mjeseca više ne trebaju javljati ni punoljetnici koji su iz nekog razloga prekinuli redovno školovanje, ali su u postupku ponovnog upisa radi nastavka redovitog školovanja. Preduvjet je, dakako, da su se svi oni prethodno prijavili u evidenciju HZZO-a 30 dana nakon prestanka radnog odnosa ili drugog statusa preko kojeg su bili osigurani. Također, tri mjeseca nakon isteka rodiljne i roditeljske poštede od rada ili brige o djetetu, osobe koje se neće prijaviti na burzu rada moraju se javiti HZZO-u.

Konačno je izmijenjen kriterij prema kojem se pacijentima isplaćuje naknada troškova prijevoza izvan mjesta prebivališta/boravišta radi ostvarivanja zdravstvene zaštite. Više to nije iznos cijene najjeftinijeg javnog prijevoza najkraćom relacijom, što je godinama išlo na štetu pacijentima. Sada je uvedeno plaćanje troška puta u visini 0,025 % od proračunske osnovice po kilometru za najkraću relaciju cestovnog prometa između adrese prebivališta/boravišta i adrese zdravstvene ustanove u koju je pacijent upućen na liječenje. •