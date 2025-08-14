Nikada im nije dosta: Ovo su najpohlepniji horoskopski znakovi
Neki horoskopski znakovi "skrivaju" nježne i plahe osobine, neki borbenost i požrtvovnost, a neki pohlepu. Neki ovo posljednje mogu spojiti s borbenošću, a mi znamo koja su to tri znaka koja glase kao najpohlepnija.
Ovan: Ovan je prvi znak u astrološkom kalendaru i ljudi rođeni u znaku ovna su dojenčad zodijaka. Kad nešto žele, ništa ih ne može zaustaviti na njihovu putu do cilja. U dječjoj dobi već počinje njihovo pokazivanje koliko su spremni doći do cilja bez imalo posustajanja. Ovan ne obraća pozornost na druge u svom naumu da dobije ono što želi. Poznati su i po nestrpljivosti u iščekivanju realizacije svojih ciljeva. Ovan točno zna što želi i to će i dobiti!
Lav: Ovaj je znak poznat po tome da voli biti u središtu pozornosti. Želi se svima svidjeti, a napravit će što treba da to ostvari. Najradije bi bili na pozornici pred mnoštvom ljudi i uživali u pozornosti koju dobivaju od mnoštva. Dok će mnogi bježati pred objektivom kamera i fotoaparata, lav će prvi iskočiti pred objektiv u svojoj najseksi pozi. Bez problema će zasjeniti druge osobe, a u tome će i uživati. Jednostavno ne mogu držati tu svoju "veličanstvenost" samo za sebe. Ipak, poprilično su velikodušni pa će rado podijeliti s drugima ono što imaju.
Jarac: Jarac je najmisteriozniji znak zodijaka, a njihova pohlepa ide ispod radara pa ju je teško uočiti. Ali, tu je. Pretrpjet će sve muke i žrtve koje treba da dobije ono što želi. I što je put mučniji, to bolje za njih. Vole izazove i posesivni su za nagradom koja će uslijediti nakon njihove "žrtve". Dobra vijest je da njihova pohlepa ostaje u okviru onoga za što su se jako namučili. To će jako teško podijeliti s drugima. Istodobno, ne žele pomoć drugih. Neovisni su i oslanjaju se samo na sebe.