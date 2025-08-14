FOTO Ovo se nekad ni u najluđim snovima nije moglo zamisliti: Pogledajte kakve suvenire prodaju u Moskvi

Neki sa nestrpljenjem, a mnogi i sa zebnjom čekaju sutrašnji sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljaski
Neki sa nestrpljenjem, a mnogi i sa zebnjom čekaju sutrašnji sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljaski
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
A neki su na njemu spremni i zaraditi
A neki su na njemu spremni i zaraditi
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Ono što se nekad činilo nemoguće ostvarilo se u jednoj moskovskoj suvenirnici
Ono što se nekad činilo nemoguće ostvarilo se u jednoj moskovskoj suvenirnici
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Na istim predmetima nalaze se likovi američkog i ruskog predsjednika
Na istim predmetima nalaze se likovi američkog i ruskog predsjednika
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Trump i Putin zajednički krase majice, babuške, s ruskom i američkom zastavom u pozadini. Suvenira ima u raznim varijantama, pa je tako Trump u službenom odijelu, sa kapom s logom MAGA pokreta, Putina ima službenog, sa sunčanim naočalama, tu si natpisi i na ćirilici i latinici, ali i na engleskom fraza "we love Russia"
Trump i Putin zajednički krase majice, babuške, s ruskom i američkom zastavom u pozadini. Suvenira ima u raznim varijantama, pa je tako Trump u službenom odijelu, sa kapom s logom MAGA pokreta, Putina ima službenog, sa sunčanim naočalama, tu si natpisi i na ćirilici i latinici, ali i na engleskom fraza "we love Russia"
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Sutrašnji sastanak na kojem se očekuju za Ukrajinu sudbinski važne odluke odvijat će bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njemačka je stoga u srijedu organizirala virtualni sastanak s ciljem koordinacije američkih i europskih stavova prije najavljenog summita
Sutrašnji sastanak na kojem se očekuju za Ukrajinu sudbinski važne odluke odvijat će bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njemačka je stoga u srijedu organizirala virtualni sastanak s ciljem koordinacije američkih i europskih stavova prije najavljenog summita
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Politico piše kako je Trump europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku rekao da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu
Politico piše kako je Trump europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku rekao da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Zelenskog će danas primiti britanski premijer Keir Starmer koji je rekao da je Britanija spremna "povećati pritisak" na Rusiju ako bude potrebno. Trump Rusiji zaprijetio "teškim posljedicama" ako njezin čelnik odbije primirje, no neki analitičari su činjenicu da se Putin vraća na svjetsku diplomatsku scenu i pritom dolazi na američko tlo, već proglasili svojevrsnim uspjehom ruskog vođe
Zelenskog će danas primiti britanski premijer Keir Starmer koji je rekao da je Britanija spremna "povećati pritisak" na Rusiju ako bude potrebno. Trump Rusiji zaprijetio "teškim posljedicama" ako njezin čelnik odbije primirje, no neki analitičari su činjenicu da se Putin vraća na svjetsku diplomatsku scenu i pritom dolazi na američko tlo, već proglasili svojevrsnim uspjehom ruskog vođe
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JORGE SILVA/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/