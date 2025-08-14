FOTO Prodaje se vila kraj Poreča: Pogledajte ovaj luksuz, ima grijani bazen, ljetnu kuhinju i pogled na more

Prostire se na dvije etaže i ukupnu stambenu površinu od 165 četvornih metara, dok okućnica zauzima 584 četvorna metra. Vila je južno orijentirana, što joj omogućuje obilje prirodnog svjetla tijekom cijelog dana, a iz gornje etaže pruža se i prekrasan pogled na more.
Iz dnevnog prostora izlazi se na natkrivenu terasu s ljetnom kuhinjom i lounge zonom, odakle se pruža pogled na grijani bazen dimenzija 9x4 metra i sunčalište. Na ovoj etaži smještena je i en suite spavaća soba s vlastitom kupaonicom, gostinjski toalet te tehnička prostorija.
Vila je građena u modernom istarskom stilu, s fasadom obloženom istarskim kamenom i tradicionalnim kosim krovovima s pečenim crijepovima. Opremljena je podnim grijanjem kroz cijelu kuću i bazen, klimom u svim prostorijama, termo fasadom, aluminijskom stolarijom te ALU beige škure. Okućnica je uređena s posebnom pažnjom, ograđena za potpunu privatnost i obogaćena zelenilom, uključujući tri masline.