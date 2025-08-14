FOTO Prodaje se vila kraj Poreča: Pogledajte ovaj luksuz, ima grijani bazen, ljetnu kuhinju i pogled na more

U mirnom naselju Gedići, svega tri kilometra od mora i šest kilometara od centra Poreča, smještena je luksuzna samostojeća vila izgrađena 2024. godine.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Prostire se na dvije etaže i ukupnu stambenu površinu od 165 četvornih metara, dok okućnica zauzima 584 četvorna metra. Vila je južno orijentirana, što joj omogućuje obilje prirodnog svjetla tijekom cijelog dana, a iz gornje etaže pruža se i prekrasan pogled na more.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
U prizemlju se nalazi prostrani ulazni prostor te moderno uređena kuhinja talijanskog dizajna CESAR, vrijedna 50.000 eura, povezana s dnevnim boravkom od 43,45 četvornih metara.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Iz dnevnog prostora izlazi se na natkrivenu terasu s ljetnom kuhinjom i lounge zonom, odakle se pruža pogled na grijani bazen dimenzija 9x4 metra i sunčalište. Na ovoj etaži smještena je i en suite spavaća soba s vlastitom kupaonicom, gostinjski toalet te tehnička prostorija.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Na katu se nalaze dvije dodatne en suite spavaće sobe, svaka s privatnom kupaonicom, a jedna od njih ima izlaz na natkrivenu terasu s panoramskim pogledom na more.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Vila je građena u modernom istarskom stilu, s fasadom obloženom istarskim kamenom i tradicionalnim kosim krovovima s pečenim crijepovima. Opremljena je podnim grijanjem kroz cijelu kuću i bazen, klimom u svim prostorijama, termo fasadom, aluminijskom stolarijom te ALU beige škure. Okućnica je uređena s posebnom pažnjom, ograđena za potpunu privatnost i obogaćena zelenilom, uključujući tri masline.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Nekretnina dolazi potpuno dizajnerski namještena i prodaje se po cijeni od 1.157.500 eura, a pripadaju joj i dva parkirna mjesta.
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
Foto: Rina Nekretnine d.o.o/Njuškalo
