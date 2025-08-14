Naši Portali
SVE JE DOGOVORENO

Objavljeni detalji sastanka Putina i Trumpa na Aljasci: Evo kada počinje i kako će sve izgledati

US President Donald TRUMP (left) can imagine a meeting with Russian President Vladimir PUTIN.
Presidential Office of Ukraine/D/Ilustracija
Autori: Maša Ilotić Šuvalić, Ivan Šaravanja/Hina
14.08.2025.
u 11:49

Središnja tema sastanka bit će reguliranje ukrajinske krize, ali će se raspravljati i o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji

Cijeli svijet čeka sutrašnji dan i povijesni sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Sada su otkriveni i detalji samog susreta na Aljasci. Program razgovora između Trumpa i Putina je dogovoren, rekao je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov. Kazao je da će to biti sastanak jedan na jedan s prevoditeljima i da će se raspravljati o "osjetljivim pitanjima". Središnja tema sastanka bit će reguliranje ukrajinske krize, ali će se raspravljati i o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, kaže Ušakov. Obojica će potom održati konferenciju za novinare na kraju summita. Trump i Putin će također imati širi sastanak s delegacijama i radni doručak, javlja Sky News. Sastanak će započeti u 11:30 po lokalnom vremenu (21:30 po našem vremenu), a trajanje razgovora ovisit će o tome kako će se rasprava odvijati, rekao je Ušakov. Na Aljasku putuju i ruski ministar obrane i financija Andrej Belousov i Anton Siluanov. Stiže i posebni ruski izaslanik Kirilj Dmitrijev, čelnik suverenog fonda RDIF koji je ranije razgovarao sa Steveom Witkoffom, Trumpovim posebnim izaslanikom i multimilijarderom. Uz Putina će također biti ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i Ušakov. Dmitrijev je ranije govorio o mogućnoj poslovnoj suradnji Moskve i Washingtona, prenosi Reuters. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u petak je također najavila da će se održati sastanak jedan na jedan, a nagovijestila je da bi Trump u budućnosti mogao posjetiti Rusiju. 

Podsjetimo, kako javljaju mediji Donald Trump se sprema ponuditi Vladimiru Putinu pristup rijetkim zemnim mineralima kako bi ga potaknuo na okončanje rata u Ukrajini. To će uključivati otvaranje prirodnih resursa Aljaske Moskvi i ukidanje nekih američkih sankcija ruskoj zrakoplovnoj industriji, otkriva The Telegraph. Smatra se da je Scott Bessent, američki ministar financija, među onima koji informiraju Trumpa uoči njegovog sastanka s Putinom u Anchorageu. Bessent istražuje ekonomske kompromise koje SAD mogu napraviti s Rusijom kako bi ubrzao sporazum o prekidu vatre. Prijedlozi uključuju davanje Putinu pristupa rijetkim zemnim mineralima na ukrajinskim teritorijima koje trenutno okupira Rusija.

S druge strane, Trump je u srijedu rekao europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku da su SAD uz neke uvjete spremne pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu, rekle su tri osobe upoznate s razgovorom, a prenosi Politico. To im je poručio na virtualnom sastanku koji je u srijedu organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i europskih stavova prije Trumpovog summita u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Tri osobe - europski diplomat, britanski dužnosnik i osoba obaviještena o razgovorima - sve su rekle da su SAD spremne igrati neku vrstu uloge u pružanju pomoći Kijevu za odvraćanje buduće ruske agresije, ako se postigne primirje. Osoba obaviještena o pozivu rekla je da je Trump naglasio da će preuzeti takvu obvezu samo ako to nije dio NATO-a. Trumpova otvorenost prema sigurnosnim jamstvima - što je bio ključni zahtjev i Ukrajine i Europe - pomaže objasniti oprezni optimizam koji su europski dužnosnici izrazili nakon razgovora i prije summita u petak, ističe Politico.

Rusija

Ključne riječi
Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar BravarBroz
BravarBroz
12:01 14.08.2025.

Evo ništa od toga na žalost. Zelenko neće prihvatiti jer je on postavljen da iscrpi Rusiju i Ukrajinu.

