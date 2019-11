Grabar-Kitarović uzvratila: Sjedio je sam za stolom, imala sam potrebu sjesti s njim

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u nedjelju u intervjuu za N1 da nije imala dvojbi kad je riječ o tome hoće li se kandidirati za drugi mandat te istaknula da ima i osobnu i političku motivaciju nastaviti raditi na dobrobiti Hrvatske.

Grabar-Kitarović je u intervjuu tjedna "Točka na tjedan" na pitanje što misli o dvojici glavnih protukandidata Zoranu Milanoviću i Miroslavu Škori odgovorila da bi jedan bilo povratak na staro, a drugi bi bilo jedan veliki eksperiment, no, istaknula je, "Hrvatska nema vremena ni za jedno ni za drugo". Podsjetila je da je u Hrvatskoj bila zatekla opću apatiju, pesimizam, vrlo loše gospodarske pokazatelje i loš rejting. "Milanović nas je zadužio za nekih 70 milijardi kuna, podignuo PDV na 25 posto. Dakle, očito nije imao ideja kako napuniti državnu kasu i kako riješiti probleme, već podizanjem poreza, što je zastarjela i po meni neprihvatljiva metoda i treba raditi upravo suprotno", rekla je.

Danas su, kaže, ekonomski pokazatelji puno bolji, a Hrvatska puno prepoznatljivija. No, izrazila je nezadovoljstvo usporenim demografskim trendovima koje treba zaustaviti. Predsjednica je rekla da su u njezinu mandatu definitivno uspjeli, za što i sebi pridaje zaslugu, staviti fokus na životna pitanja i demografiju koja je pitanje svih pitanja, pitanje opstanka Hrvatske, ali i EU. Podsjetila je da je po demografskim pitanjima napravila i vrlo opsežan program.

Hrvatska danas u svijetu ima bolji rejting nego ikad

Osim toga, dodala je, na vanjskoj sceni Hrvatska danas ima bolji rejting u svijetu nego ikad, a pri tome je spomenula i vlastitu inicijativu tri mora. Ocijenila je netočnom Milanovićevu tvrdnju da je ta inicijativa uperena protiv Rusije i da ju Njemačka ne podržava te da nam je samo štetila. "Dakle, to je apsolutno besmisleno govoriti kako je upereno i protiv koga, ja bih rekla prije da se gospodin Milanović baš ne snalazi u tom društvu", kazala je. Milanoviću je odgovorila kako ne zna kakvim se društvo on okruživao, ali da ga je imala prigodu gledati više puta u njegovim javnim nastupima. "To je bilo sve skupa blijedo, nepripremljeno, improvizirano, besmisleno", rekla je i dodala kako je jednom prilikom za večerom sam sjedio za stolom, pa se ona nekako sažalila odnosno imala potrebu doći i sjesti s njime.

Priznala je da je bila u krivu što se tiče preseljenja Ureda predsjednice s Pantovčaka u Visoku, ali da je, unatoč tome, u pet godina mandata uštedjela 25 milijuna kuna - što je bio i cilj preseljenja. Smatra i da su predsjedničke ovlasti dovoljne, ali da bi neke bi trebale biti malo jasnije poput onih o vanjskoj politici gdje je Ustav pomalo dvoznačan. Ocjenjuje potrebnim i da se ide u raspravu o ustavnim promjenama, jer drži da treba mijenjati sustav glasovanja kako bi se uvelo ili dopisno ili elektroničko glasovanje. Smatra i da bi se dalo razgovarati i o prijedlogu da predsjednik uzme određenu ulogu u biranju ustavnih sudaca jer bi, ocjenjuje, taj proces bio ipak objektivniji. No, o tome se ne bi trebalo razgovarati prije predsjedničkih i parlamentarnih izbora izbora.

Škoro i Kolakušić fokusirani su na sebe, a ne na državu

Grabar-Kitarović je na pitanje kako gleda na prijedloge Miroslava Škore, koji se zalaže za neku vrstu polupredsjedničkog sustava ili Mislava Kolakušića, koji želi čvrstu ruku i predsjednički sustav vratiti u Hrvatsku rekla da su oni fokusirani na sebe i na svoje ovlasti, a ne na državu. Zamoljena za komentar Škorine izjave da su Milanović odnarođena elita i da bi bili nitko i ništa bez svojih velikih stranaka poručila je kako nikada neće zanijekati HDZ. Istaknula je i kako joj nije nikakav problem biti među ljudima, već joj je to jedan od dražih aspekata njezina posla i mandata.

"Odrasla sam u vrlo skromnoj obitelji, živim u istom stanu koji nije ograđen visokom žicom, u centru grada, i ne znam kako bi mi HDZ zapravo bio pomogao da postanem pomoćnicom glavnog tajnika NATO-a ili, primjerice, da dobijem Fulbrightovu nagradu za životno djelo", kazala je. Naglasila je i da je apsolutno protiv salonske politike te smatra i da se politika ne vodi samo iz Zagreba već i iz svih područja Hrvatske.

Upitana kako gleda na situaciju u parlamentarnom životu, Grabar-Kitarović rekla je kako ju brine razina komunikacije u Hrvatskom saboru, stalne svađe te potpuno neprimjeren govor, jer bi političari između ostaloga trebali biti i nekakav uzor - posebno djeci i mladima.Tijekom intervjua Grabar-Kitarović je, na novinarski upit, koliko ju smeta kada joj prebrojavaju odjevne kombinacije ili kilograme, rekla da je na to navikla. No, smatra i da to nije dobro radi trendova. "Meni je to žao zbog moje kćeri, zbog vas, zbog drugih kolegica, zato što nas se uvijek gleda kroz tu nekakvu prizmu", kazala je. Negirala je i da se distancirala od pokreta "Spasi me" ili "Pravda za djevojčice". "Ne idem na prosvjede, jednostavno zato što ima jako puno prosvjeda, i onda ako birate, nekako mi se čini da šaljete krivu poruku, jer nekad se dogodi da jednostavno iz fizičkih razloga ne možete biti nigdje", pojasnila je.

Nije mi bila namjera uvrijediti NK "Rijeku" i Armadu

Predsjednica Republike rekla je i da će, ako joj nešto ne iskrsne, otići na stadion NK Rijeke na utakmicu između reprezentacija Hrvatske i Slovačke. Pojasnila je i svoju raniju izjavu vezanu uz NK Rijeka. Rekla je kako je u vrijeme bivše Jugoslavije navijati za "Dinamo" i "Hajduk" bio izražaj domoljubnih osjećaja.

"Ona Rijeka o kojoj sam ja govorila osamdesetih godina, to nije ova Rijeka danas. To nije ovaj NK Rijeka, to nije Armada, to nisu ti navijači", kazala je. Navela je kako je i tada išla gotovo na svaku utakmicu te je znala većinu igrača i razgovarala s njima.

Smatra i da je činjenica da su se u "Rijeci" kalili igrači za neke druge klubove te su tamo bili ljudi koji su imali vlast i moć i koji su isto tako time i trgovali. "Ali nikakva mi namjera apsolutno nije bila uvrijediti ni Armadu niti NK Rijeku niti bilo koga u Rijeci, jer danas to nema nikakve veze s onime što sam ja gledala osamdesetih. Danas je Rijeka hrvatski klub, Armada navijači, vrlo borbeni, strastveni, i imaju onaj moto koji ja imam kao svoj životni moto - krepat, ma ne molat", rekla je Grabar-Kitarović.