'Hajduk je bio Titov klub, imao je petokraku na prsima, mogao si se nabosti na nju'

Predsjednički kandidat i bivši premijer Zoran Milanović prijepodne je proveo u Splitu družeći se s građanima te je pri tom odgovorio na pitanja novinara o nedavnoj izjavi da je Hajduk bio Titov klub.

– To je istina. Ne vidim zašto bi s tim itko imao problema. Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk. Danas nam se pričaju besmislice, provodi se memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo. Nije bilo savršeno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što sam htio reći na ovu temu sam već rekao- kazao je Milanović, prenosi Dalmacija news.

O glasovima birača, ističe, nije razmišljao.

– Nisam razmišljao o glasovima u Splitu ili Rijeci. Rekao sam istinu kojom se ide na neistinu koja se plasira s druge strane, kojom se želi podijeliti ljude. Hajduk je bio takav kakav je bio- rekao je Milanović u Splitu.

Bivši premijer dodaje kako je "Hajduk bio hrvatski klub, ali je imao i petokraku u dobru, imao ju je na prsima, mogao si se nabosti na nju, ali tako je bilo, neka ljudi znaju".

