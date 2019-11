Veterani Domovinskog rata i antifašista: Milanović vrijeđa patriotske osjećaje antifašista

Zoran Milanović je svojim prethodnim izjavama o Hajduku u Splitu izazvao burne reakcije Veterana Domovinskog rata i antifašista. Središnji odbor VeDRA-e poslao je jasnu poruku kako aktualni predsjednički kandidat "Milanović izravno vrijeđa patriotske osjećaje antifašista".

"Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista VeDRA izražava veliko nezadovoljstvo izjavama g. Zorana Milanovića od 2. studenoga 2019. koje je u okviru izborne kampanje za Predsjednika republike dao u Splitu, gdje je, između ostalog, rekao: “Nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je bio omiljeni Titov klub, to je možda mogao biti razlog da ne navijam za njega. Zapravo sam bio neutralan oko toga… Hajduk je bio hrvatski klub. Hajduk je bio i Titov klub, nosili su na dresu veliku petokraku, mogli ste se ubosti na nju i to nije uopće lijepo izgledalo. Neka ljudi to znaju. Sad možemo na ozbiljnije teme.” Split je prošlog tjedna obilježio 75. obljetnicu oslobođenja od nacizma i fašizma valorizirajući na javnoj povijesnoj tribini, uz učešće uglednih povjesničara i javnih radnika, i značaj obnove Hajduka u NOR-u i njegovu antifašističku tradiciju. Odnoseći se prema tim vrijednostima i simbolima s prezirom u vrijeme kada se u hrvatskom društvu otvoreno zatire baština antifašizma, Milanović izravno vrijeđa patriotske osjećaje antifašista i sve one koji čuvaju antifašističke tradicije i slave pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Stoga izražavamo duboko neslaganje s ovim izjavama, osuđujemo ih i odbacujemo", priopćili su iz Središnjeg odbora VeDRA-e.

