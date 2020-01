Grabar-Kitarović bila je u Kontinentalu, no nema dokaza o njenim vezama sa Sulićem

Kolinda Grabar-Kitarović doista je bila članica Nadzornog odbora tvrtke Kontinental prijevoz 90-ih godina, kao što to tvrdi njen protukandidat na predsjedničkim izborima Zoran Milanović. Naime, u povijesnom izvatku te propale tvrtke navodi se ime Kolinde Grabar kao članice NO-a do 13. veljače 1998. kad je nad Kontinental prijevozom otvoren stečajni postupak.

No Milanovićeve tvrdnje da je ta tvrtka bila povezana s Leonom Sulićem, tajkunom koji je osuđen zbog malverzacija u Croatia busu, a kojeg je Grabar-Kitarović kao predsjednica pomilovala, ne mogu se potvrditi iz dostupne dokumentacije.

Kontinentalprijevoz i Croatia bus naime dva su od 18 poduzeća nastala iz nekadašnjeg holdinga Crotiatransgroup. A za svaku od tih 18 tvrtki provedena je posebna pretvorba vlasništva. Croatia bus je kasnije i privatiziran i postao vlasništvo Sulića. Prema dokumentaciji z Sudskog registra, u Kontinental prijevozu provedena je samo pretvorba.

U povijesnom izvatku te tvrtke, uz ime Kolinde Grabar, navedeno je još petnaestak osoba koje su bile članovi NO-a i osobe ovlaštene za zastupanje, no među njima nema imena Leona Sulića. Tako se, primjerice, kao predsjednik NO-a navodi Mladen Crnjaković, a kao osoba ovlaštena za zastupanje Drago Crvelin. O svemu tome jučer se oglasio i sam Sulić koji je u svojoj reakciji na Milanovićeve tvrdnje naveo da on nikada nije bio u firmi Kontinental prijevoz i da u to vrijeme nije uopće znao za Grabar-Kitarović. Naveo je da nije poslovao s njom ni kontaktirao telefonski, poštom, internetski ni putem posrednika.

"Nikada, također, nisam s njom ili kakvom njezinom ili tvrtkom člana njezine obitelji bio ni u kakvim obveznopravnim odnosima. Drugo, Milanović je počinio navedeno kažnjivo djelo lažnoga optuživanja kao i djelo ponižavanja javnim prebačajem toga što sam bio u zatvoru i odslužio kaznu", naveo je, među ostalim, Sulić.

