'ARKTIČKA OTPORNOST'

Slovenija poslala dvojcu časnika na Grenland

Grenland
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.01.2026.
u 14:12

Dvojica časnika Oružanih snaga Slovenije otputovala su u nedjelju na Grenland, gdje će sudjelovati u međunarodnoj vojnoj vježbi "Arktička otpornost". Ovu informaciju potvrdilo je Ministarstvo obrane za STA, prenosi Anadolu.

Dvojica časnika Oružanih snaga Slovenije otputovala su u nedjelju na Grenland, gdje će sudjelovati u međunarodnoj vojnoj vježbi "Arktička otpornost". Ovu informaciju potvrdilo je Ministarstvo obrane za STA, prenosi Anadolu.

Ministar obrane, Borut Sajovic, objasnio je kako će časnici u prvoj fazi provesti nekoliko dana na Grenlandu, a daljnje odluke bit će donesene na temelju aktualnih potreba.

Vlada Slovenije donijela je odluku o slanju časnika prošle subote, na dopisnoj sjednici, s ciljem sudjelovanja u planiranju i realizaciji vojne vježbe. Slovenija se tako pridružila nekoliko drugih europskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku, Švedsku, Norvešku, Finsku i Nizozemsku, koje su također poslale mali broj vojnih časnika ili drugih pripadnika svojih oružanih snaga na Grenland. Neki od njih već su se vratili kući.

Slovenija, poput drugih europskih država, reagira na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije izjavio namjeru za preuzimanjem Grenlanda. Ove mjere dodatno jačaju prisutnost europskih vojnih snaga na ovom strateški važnom otoku.

Iako je službeni razlog slanja časnika sudjelovanje u vježbi "Arktička otpornost", jasno je da se radi i o europskoj reakciji na prijetnje koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ključne riječi
vojska Slovenija Grenland

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
14:20 25.01.2026.

I Trump odmah podvio rep..

