Vučićeva odmazda; otkaz profesorima, studentima zatvor, smjene u policiji...

Ovotjedne scene iz Novog Sada bile su mučne i šokantne: policija je štitovima i šakama izbacivala studente i profesore s Filozofskog fakulteta, koji su prosvjedovali protiv otkaza profesorici Jeleni Kleut. Senat je odbio njezinu kandidaturu za zvanje redovne profesorice, a ovim brutalnim postupkom Vučićev je režim još jednom jasno pokazao da će sve koji ga kritiziraju stići osveta.
Jelena Kleut nije bila samo profesorica s integritetom, nego i žestoka kritičarka naprednjačke vlasti. Kao studentica, također je aktivno sudjelovala u prosvjedima protiv režima Slobodana Miloševića.
Svako dobije i ima što zaslužuje. Drži se Vučko, samo oštro.