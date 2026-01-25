Vučićeva odmazda; otkaz profesorima, studentima zatvor, smjene u policiji...

Ovotjedne scene iz Novog Sada bile su mučne i šokantne: policija je štitovima i šakama izbacivala studente i profesore s Filozofskog fakulteta, koji su prosvjedovali protiv otkaza profesorici Jeleni Kleut. Senat je odbio njezinu kandidaturu za zvanje redovne profesorice, a ovim brutalnim postupkom Vučićev je režim još jednom jasno pokazao da će sve koji ga kritiziraju stići osveta.



Jelena Kleut nije bila samo profesorica s integritetom, nego i žestoka kritičarka naprednjačke vlasti. Kao studentica, također je aktivno sudjelovala u prosvjedima protiv režima Slobodana Miloševića.