ARMIRANJE INSTITUCIONALNE REPRESIJE

Vučićeva odmazda; otkaz profesorima, studentima zatvor, smjene u policiji...

Autor
Hrvoje Zovko
25.01.2026.
u 14:27

Čistke nisu povremene, nego stalne i sveprisutne, čak i onda kada nisu izravno vidljive

Ovotjedne scene iz Novog Sada bile su mučne i šokantne: policija je štitovima i šakama izbacivala studente i profesore s Filozofskog fakulteta, koji su prosvjedovali protiv otkaza profesorici Jeleni Kleut. Senat je odbio njezinu kandidaturu za zvanje redovne profesorice, a ovim brutalnim postupkom Vučićev je režim još jednom jasno pokazao da će sve koji ga kritiziraju stići osveta.

Jelena Kleut nije bila samo profesorica s integritetom, nego i žestoka kritičarka naprednjačke vlasti. Kao studentica, također je aktivno sudjelovala u prosvjedima protiv režima Slobodana Miloševića.

Ključne riječi
Srbija Novi Sad Vučić

Komentara 2

Pogledaj Sve
DC
dc
14:42 25.01.2026.

Svako dobije i ima što zaslužuje. Drži se Vučko, samo oštro.

Avatar Matteo1212
Matteo1212
15:02 25.01.2026.

Dnevna doza vijesti iz komšiluka...🥱🥱🥱

