Trump objavio novu vojnu strategiju: potcjenjuje Rusiju, boji se Kine, najveća žrtva Europa

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je svoju novu obrambenu strategiju. Poruka je jasna: SAD vidi svoj prioritet u svojim susjednim regijama - a ne u Europi. Spor oko Grenlanda i neprijateljski nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu još su jednom jasno stavili do znanja europskim saveznicima: više se ne mogu bezrezervno oslanjati na SAD. Američka vlada je, primjereno, sada objavila svoju nacionalnu obrambenu strategiju. Vjerojatno će je u europskim prijestolnicama pažljivo čitati. Poruka Pentagona Europi glasi: vaša konvencionalna obrana prvenstveno je vaša odgovornost. Dok SAD namjeravaju nastaviti igrati središnju ulogu unutar NATO-a - čak i dok prilagođavaju svoju prisutnost u Europi - saveznici bi trebali preuzeti vodstvo u Europi protiv prijetnji koje su za njih ozbiljnije nego za SAD - "uz ključnu, ali ograničenu podršku Sjedinjenih Država", navodi se. Podsjetimo, SAD već povlače dio od 80 tisuća svojih vojnika iz Europe.

„Iako je Europa i dalje važna, njezin udio u globalnoj ekonomskoj moći je manji i nastavlja se smanjivati. Iz toga slijedi da čak i ako ostanemo angažirani u Europi, moramo i hoćemo dati prioritet zaštiti američke domovine i odvraćanju Kine“, piše u novoj vojnoj strategiji.

Ključni prioritet za SAD, kako je naglašeno u obrambenoj strategiji od 34 stranice, jest da njihovi saveznici provedu sporazum NATO-a o masovnom povećanju obrambenih izdataka. Na Trumpov poticaj, NATO se prošlog lipnja složio uložiti najmanje 3,5 posto nacionalnog BDP-a u obranu. Dodatnih 1,5 posto bit će dodijeljeno obrambenim izdacima, poput infrastrukture.

SAD je u prosincu objavio svoju strategiju nacionalne sigurnosti , koju je američka vlada smatrala prekidom s tradicijom bliske transatlantske suradnje. Obrambena strategija sada zvuči nešto prigušenije - ali u biti ide u istom smjeru.U skladu s Trumpovim načelom "Amerika na prvom mjestu", fokus američke obrane bit će na vlastitim granicama. Granice će biti osigurane, a zračni prostor zaštićen sustavom raketne obrane "Zlatna kupola". Ovaj plan već nagovještava da SAD nipošto ne ograničava svoj fokus na vlastite nacionalne granice: "Istodobno ćemo aktivno i neustrašivo braniti američke interese diljem zapadne hemisfere", navodi se.

Cilj je osigurati vojni i ekonomski pristup ključnim područjima, posebno Panamskom kanalu, Grenlandu i Meksičkom zaljevu, koji Pentagon naziva Američkim zaljevom.Sigurnosna strategija već je ukazivala na to da će glavni fokus SAD-a od sada biti na "zapadnoj hemisferi". To se obično odnosi na Ameriku i okolne otoke. Trump je više puta potvrdio pretenzije svoje zemlje na dominaciju na cijelom američkom kontinentu.

Američka Nacionalna obrambena strategija (NDS) za 2026. predstavlja odstupanje od prethodne politike Pentagona. Ranija obrambena strategija, objavljena za vrijeme američkog predsjednika Joea Bidena (na dužnosti do siječnja 2025.), identificirala je Kinu kao najhitniji izazov Washingtonu, a Rusiju kao "akutnu prijetnju". Novi dokument, međutim, poziva na "odnose pune poštovanja" s Pekingom - bez spominjanja Tajvana , američkog saveznika kojeg Kina smatra svojim teritorijem.

Cilj je odvratiti Kinu u Indo-Pacifiku snagom, a ne konfrontacijom. To se odnosi na ravnotežu snaga u Indo-Pacifiku, koji igra značajnu ulogu za SAD kao trgovinsku regiju. Novi američki stav prema Kini već je bio vidljiv na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Južnoj Koreji krajem listopada. U to vrijeme Trump je naglasio svoj dobar odnos s Pekingom i zauzeo pomirljiviji ton u trgovinskom sporu. Procjena Kine od strane američke vlade sažeto je sažeta u novoj obrambenoj strategiji na sljedeći način: Kina je druga najmoćnija zemlja na svijetu nakon SAD-a. SAD ne želi dominirati zemljom - ali također ne želi biti dominiran.

Što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, izvješće navodi da je prijetnja iz Moskve. Iako su SAD i dalje spremne igrati središnju ulogu unutar NATO-a , smatraju da primarnu odgovornost za potporu Ukrajini snose Europljani.

U strategiji piše da Moskva nije sposobna postići hegemoniju u Europi. Europske članice NATO-a moćnije su od Rusije, naglašavaju SAD. Samo njemačko gospodarstvo nadmašuje rusko. Međutim, rat u Ukrajini također pokazuje da Rusija posjeduje ogromne vojne i industrijske rezerve. Podsjećaju da Rusija ima najveći nuklearni arsenal na svijetu.