Papa o Ukrajincima koji se smrzavaju: Zaustavite taj rat

Papa Lav rekao je u nedjelju da su civili u Ukrajini zbog stalnih ruskih napada izloženi zimskoj hladnoći te je pozvao na okončanje sukoba, koji je počeo ruskom invazijom u veljači 2022. godine. "Dugotrajna neprijateljstva... imaju sve ozbiljnije posljedice za civile", rekao je papa Lav nakon svoje tjedne molitve Anđeo Gospodnji. "Pozivam sve da pojačaju napore kako bi se ovaj rat okončao", rekao je Papa ukazujući na patnje civila u Ukrajini.

Kardinal Pietro Parolin, najviši vatikanski diplomatski dužnosnik, izjavio je u srijedu da je papa Lav među svjetskim čelnicima pozvanim da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa. Lav, koji je prvi papa iz SAD-a, a ujedno i kritičar dijela Trumpove politike, trenutačno razmatra taj poziv, dodao je Parolin. "Papa je primio poziv i razmatramo što učiniti", rekao je Parolin novinarima. "Mislim da će trebati određeno vrijeme za razmatranje prije davanja odgovora."

Odbor za mir prvotno je bio zamišljen za okončanje sukoba u Pojasu Gaze, no Trump je rekao da će imati znatno šire ovlasti te rješavati sukobe na globalnoj razini. Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, prihvatile poziv, niz drugih izrazio je oprez, a diplomati upozoravaju da bi to moglo naštetiti radu Ujedinjenih naroda.