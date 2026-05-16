Hajdaš Dončić o suradnji s Možemo u Zagrebu: 'Koalicija je beton. Zabetonirana'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu na izbornoj konvenciji SDP-a Zagrebačke županije da ta stranka građanima nudi "novi razvojni model Hrvatske", dok je predsjednik županijskog SDP-a Mihael Zmajlović ustvrdio da se Zagrebačka županija godinama vodi "na autopilotu". Zmajlović je rekao da se u Zagrebačkoj županiji "već desetljećima većine i koalicije sklapaju skupljajući žetončiće, a da se pritom zaboravlja interes građana". "Županija je zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima nitko ni ne vidi, a ključni problemi građana se ne rješavaju – od zdravstva, domova zdravlja do nedostatka specijalista", kazao je.

Istaknuo je i potrebu bolje suradnje Zagreba i Zagrebačke županije, navodeći da dnevno oko 90.000 ljudi iz zagrebačkog prstena putuje u Zagreb, što, kako je rekao, pokazuje razmjere prometnih problema. Hajdaš Dončić je poručio da SDP želi ponuditi novi razvojni model Hrvatske usmjeren na kvalitetu života građana, a ne samo na gospodarske pokazatelje. "Brojke mogu biti dobre, ali pitanje je žive li građani bolje i može li Hrvatska postati zemlja u kojoj se isplati živjeti i ostati", rekao je. Kao prioritete naveo je stanogradnju, reformu zdravstva, industrijsku politiku i smanjenje administrativnih procedura, ocijenivši da je Hrvatska propustila godine snažnog priljeva europskih sredstava za jačanje energetske i prehrambene neovisnosti.

Govoreći o izboru ustavnih sudaca, ustvrdio je da je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je, prema njegovim riječima, kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata. "Model izbora ustavnih sudaca nije dobar jer se radi o svevlasti i samovolji jednog čovjeka", rekao je Hajdaš Dončić, dodavši da je važno da ustavni suci "sude po Ustavu, a ne po telefonskom broju Andreja Plenkovića". Potvrdio je i nastavak suradnje s platformom Možemo!.

"Koalicija je beton. Zabetonirana", poručio je, dodavši da će u iduće dvije godine biti pokušaja destabilizacije, ali da među partnerima nema stvarnih razlika.

Smjene u HOO-u: "Što se čeka?"

Govoreći o gospodarskim temama, predsjednik SDP-a ocijenio je da je najveći problem građana inflacija i rast troškova života te ustvrdio da je HDZ "odustao od ekonomije". Upitan o situaciji u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) i mogućim smjenama nakon posljednjih afera, Hajdaš Dončić je rekao da se pita "što se čeka", dodavši da odgovornost postoji.

Poručio je da socijaldemokracija danas znači obranu institucija, borbu protiv inflacije, rodnu ravnopravnost i "domoljublje koje uključuje, a ne isključuje". "SDP nije arhitekt nostalgije nego vizionar budućnosti", zaključio je Hajdaš Dončić