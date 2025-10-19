Godišnje ćemo imati 57 supervrućih dana

Kako u analizi donosi agencija Associated Press, svijet je na putu da do kraja stoljeća svake godine poveća broj opasnih supervrućih dana, pri čemu će siromašnije male nacije biti pogođene mnogo češće od zemalja s najvećim zagađivačima ugljikom, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak. No, napori za suzbijanje emisija plinova koji zadržavaju toplinu, a koji su započeli prije 10 godina Pariškim klimatskim sporazumom, imali su znatan učinak. Bez njih bi Zemlja imala dodatnih 114 dana u godini tih smrtonosnih ekstravrućih dana, pokazalo je isto istraživanje. Međunarodna skupina klimatskih znanstvenika World Weather Attribution i američki Climate Central udružili su se kako bi računalnim simulacijama izračunali koliku je razliku ovaj važni sporazum napravio u smislu jednog od najvećih klimatskih učinaka na ljude: toplinskih valova.

Izvješće koje još nije recenzirano, ali koristi utvrđene tehnike za atribuciju klime, donosi podatak koliko je supervrućih dana svijet odnosno više od 200 zemalja imalo 2015. godine, koliko ih Zemlja ima sada i što se predviđa u dva buduća scenarija. Jedan je scenarij ako zemlje ispune svoja obećanja o smanjenju emisija i do 2100. godine svijet se zagrije za 2,6 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijsko doba. To dodaje 57 supervrućih dana onome što Zemlja ima sada, prema studiji. Drugi je scenarij zagrijavanje od 4 stupnja, što je svijet bio na putu da postigne prije Pariškog sporazuma. Studija je otkrila da bi to udvostručilo broj dodatnih vrućih dana.

– Bit će boli i patnje zbog klimatskih promjena. Ali ako pogledate ovu razliku između zagrijavanja od 4 stupnja i 2,6 stupnjeva, to odražava posljednjih 10 godina i ambicije koje su ljudi iznijeli. I za mene je to ohrabrujuće – rekla je Kristina Dahl, potpredsjednica Climate Centrala za znanost, koja je i koautorica ovog izvješća. Predstavnici gotovo 200 zemalja okupljaju se sljedećeg mjeseca u Brazilu na međunarodnim pregovorima o klimi. Pariški sporazum iz 2015. napravio je napredak u borbi protiv klimatskih promjena, ali je premalen i presporo učinjen.