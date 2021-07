Glavni urednik, novinar i direktorica portala 7dnevno optuženi za pokušaj iznude oftalmologa Nikice Gabrića

Afera Mason koja je prošle godine uzdrmala DORH te dovela do smjene Dražena Jelenića, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika, završit će se na sudu jer je ODO Zagreb podigao optužnicu protiv ljudi koji su na neki način "zaslužni" za nastanak afere. Cijela ta priča počela je javnim istupima oftalmologa Nikice Gabrića, koji je novinare i urednike portala 7dnevno javno prozvao zbog pokušaja iznude, a Gabrićevi javni istupi u studenom su lani rezultirali pokretanjem istrage, koja je sada okončana podizanjem optužnice protiv tri osobe. Da je optužnica podignuta priopćio je ODO Zagreb, koji nije naveo imena optuženika.

No radi se o Marku Cigoju, uredniku tjednika 7dnevno i portala dnevno.hr, Vuku Radiću, Cigojevom zamjeniku te Mariji Dekanić, direktorici tog portala. Prema optužnici, njih se troje dogovorilo kako bi portalu na kojem rade, pribavili dobiti od 200.000 kuna.

Sve je počelo u siječnju 2020. kada je Radić pribavio snimke i fotografije sastanaka masonskih loža, a na tim je fotografijama bio i Gabrić. Njega su, tvrdi tužiteljstvo, Cigoj i M. Dekanić kontaktirali nakon što su vidjeli materijal koji je Radić donio te su mu kazali kako 7dnevno priprema seriju članka koje planira objaviti u više brojeva. Nakon što je to čuo, Gabrić se s njima više puta sastajao, te im je pokušao kazati da bi objavljivanjem identiteta i fotografija članova masonske lože naštetili ljudima koji su na tim fotografijama jer bi im uništili društveni ugled. Cigoj i M. Dekanić su mu potom kazali da materijal koji imaju neće objaviti ako Gabrić oglasima svoje ili drugih tvrtki ne popuni osam stranica 7dnevno. On na to nije pristao, pa je u 7dnevno objavilo seriju tekstova o masonima, njihovom ritualima i tome tko su viđeniji članovi masona u Hrvatskoj. Tekstove su napisali Cigoj i Radić.

Gabrić je taj pokušaj iznude prijavio policiji te je pristao i da ga policija ozvuči dok je išao na sastanke s Cigojem i ostalima. Prije toga je Jeleniću slao poruke, govoreći mu da je istraga DORH-a probijena, a tu komunikaciju, kasnije je javno objavio, a tako se doznalo i da je Jelinić mason. Negirao je navode Jelinića da je na njega radio pritisak oko te istrage, a kada se otkrilo da je Jelinić mason, morao je odstupiti s funkcije glavnog državnog odvjetnika.

Zamijenila ga je Zlata Hrvoj Šipek koja je od Etičkog povjerenstva DORH-a zatražila mišljenje o tome je li Jelinićevo članstvo u masonima spojivo s obnašanjem neke funkcije u tužiteljstvu. Etičko povjerenstvo donijelo je jednoglasno mišljenje u kojem je navelo da je članstvo u masonima u suprotnosti s "načelom nepristranosti, dostojanstva i lojalnosti Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i nespojivo je s obnašanjem dužnosti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika. Hrvoj Šipek je od Jelenića, koji je sada zamjenik glavnog državnog odvjetnika, zatražila i da joj dostavi dokaz o svom članstvu odnosno prestanku članstva u masonima. Protiv njega je pokrenut i stegovni postupak koji još nije dovršen.