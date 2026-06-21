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VELIKI USPJEH

FOTO Nevjerojatno otkriće: Pauk koji svijetli u mraku i cvrčak koji prska vlastitu krv

Lisima
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.06.2026.
u 15:07

Osim novih vrsta, ekspedicija je dokumentirala i neke rijetke, već poznate vrste, poput gabunske zmije, muhe koja parazitira na šišmišima te leptira s pernatim krilima

Znanstvena ekspedicija u udaljenom planinskom području Angole otkrila je desetke vrsta, uključujući fluorescentnog pauka i cvrčka s oklopom. Ekspedicija Cassai Life Atlas, koju je u veljači 2026. proveo The Wilderness Project, istraživala je područje visoravni Lisima. Tim od 16 stručnjaka iz Afrike i svijeta zabilježio je iznimno detaljan prikaz bioraznolikosti ovog područja koje hrani izvore nekih od najvećih afričkih rijeka. Među najupečatljivijim potencijalno novim vrstama su krunašasti rakasti pauk koji fluorescentno svijetli plavom bojom pod ultraljubičastim svjetlom, a razlog znanstvenicima još nije jasan, potom cvrčak s oklopom za kojeg se vjeruje da odbija grabežljivce prskanjem vlastite krvi. Tu je i pauk koji oponaša bubamaru (svojim izgledom imitira otrovnu bubamaru kako bi prevario predatore", zatim osam dosad neopisanih vrsta vilinskih konjica i vilinskih mušica, osam novih vrsta noćnih leptira, tri nove vrste skakavaca, cvrčaka i bogomoljki, piše CNN.

Osim novih vrsta, ekspedicija je dokumentirala i neke rijetke, već poznate vrste, poput gabunske zmije (koja ima najduže zube među otrovnicama), muhe koja parazitira na šišmišima te leptira s pernatim krilima. Voditelj ekspedicije Rob Taylor opisao je rad kao “privilegiju i uzbuđenje”, ali i veliki logistički izazov jer je istraživanje provedeno u vrhuncu kišne sezone. "Logistički je bilo iznimno teško. Više puta smo danima bili zaglavljeni u blatu. Imali smo kvarove na vozilima i nekoliko slučajeva malarije u timu", rekao je Taylor.

Unatoč poteškoćama, znanstvenici su iskoristili svaku priliku za istraživanje močvara, vlažnih šuma i travnjaka. Lisima plato dugo je bio slabo istražen zbog teškog terena i posljedica građanskog rata koji je završio 2002. godine. No sada je prioritet zaštita ovog područja. The Wilderness Project, zajedno s partnerima, već je uspio osigurati zaštitu velikih površina, a prošle godine je Ramsar konvencija područje proglasila močvarom od međunarodne važnosti. "Cilj nije samo dokumentirati nove vrste, već osigurati da staništa na kojima one ovise ostanu netaknuta", naglasio je Taylor. Ova otkrića dolaze u vrijeme globalnog pada bioraznolikosti, a istovremeno pokazuju da još uvijek postoje dijelovi planeta koji kriju brojne tajne.
Ključne riječi
Angola znanstveno istraživanje cvrčak pauk

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