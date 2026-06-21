Ličani traže sanaciju odlagališta i ukidanje dozvole za tvornicu litija

Kako bi spasili lički kraj i konačno doznali što je ugrozilo prirodu, zdravlje i živote Ličana i Ličanki, građanska inicijativa “Gospić je naš dom” iduće subote organizira prosvjed “Hodaj za Liku!” Pozivaju da im se pridruže svi koji podržavaju nastojanja da se konačno sazna prava istina o tonama opasnog otpada ostavljenog usred glavnog ličkog grada te da se ta prijeteća ekološka bomba čim prije ukloni. A problem na koji također žele još jednom glasno ukazati jest i tvornica litija koja je osvanula u ličkom kršu. Za obje ekološke pošasti traže odgovornost i sankcioniranje.

1300 šlepera opasnog otpada

– Na prosvjed smo se odlučili jer je strpljenje građana Gospića i Like potrošeno, a institucije i dalje ne daju konkretne odgovore ni konkretne rokove. Cijelu prošlu godinu sanacija ilegalnog otpada na lokaciji Silosa najavljivana je iz kvartala u kvartal, a do danas nije prošla ni javnu nabavu. Ono što je posebno alarmantno jest to da su analize tla izrađene, ali ih nadležne institucije i dalje odbijaju objaviti. Propao je natječaj koji se odnosio isključivo na sanaciju površinskog dijela otpada, što je manje od 10% ukupne količine, dok je najveći dio otpada zakopan.

Sanacija preostalog zakopanog otpada nije ušla ni u fazu izrade plana. Paralelno s tim, u neposrednoj blizini, u ličkom kršu, izgrađena je tvornica litija, pogon kemijske industrije ruskog investitora, i to bez javne rasprave i bez obvezne studije utjecaja na okoliš koja je za ovu vrstu industrije zakonski obavezna. Investitor je do ove faze došao malverzacijama s dokumentacijom, a mi smo dokazali da je dokument na temelju kojeg je Ministarstvo dalo mišljenje kako studija nije potrebna velikim dijelom prepisan iz studije izrađene za izgradnju autoceste, dok je preostali dio napisan nestručno, nekvalitetno i protivno svim pravilima struke i propisima. Unatoč tome, tvornica je danas u visokom stupnju izgrađenosti.

Hod od pet kilometara, od lokacije zakopanog otpada do tvornice litija, simbolično povezuje dva poraza struke, institucija i odgovornosti prema građanima. Hodamo jer nam ni otpad ni tvornica nisu transparentno objašnjeni, jer odluke koje se tiču zdravlja i budućnosti ovog kraja donose bez nas. Ovo nije prosvjed protiv razvoja, ovo je hod za pravo na zdrav život, čist zrak i čisto tlo. Hodamo za život – objasnili su nam jučer u inicijativi “Gospić je naš dom”. Naveli su i pet glavnih ciljeva subotnjeg hoda.

Traže hitnu sanaciju cjelokupnog ilegalnog opasnog otpada, uz obvezno uključivanje građana u taj proces, kao i ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija i izradu obvezne studije utjecaja na okoliš te objavu sveobuhvatnih neovisnih analiza tla, objavu neovisnih analiza podzemnih voda i PFAS-a za cijeli vodni sliv rijeke Like i Gacke te utvrđivanje odgovornosti svih koji su svojim djelovanjem ili propustima omogućili nastanak ovih problema.

Iz Inicijative podsjećaju da je, od trenutka kada je prije godinu i pol, zahvaljujući istrazi Europola, otkriveno da je u bivšim silosima usred Gospića ilegalno zakopano više od 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada, Inicijativa od Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnih vlasti tražila tri konkretne stvari: hitnu privremenu zaštitu lokacije, javnu objavu svih analiza tla i otpada te konkretan, vremenski određen plan sanacije cjelokupne količine otpada, ne samo površinskog dijela.

– Sva tri zahtjeva institucije su odbijale ili ignorirale godinu i pol dana – naveli su predstavnici Inicijative još jednom ističući da to koliko se i kakvog otpada nalazi usred Gospića građani znaju tek okvirno, i to gotovo isključivo iz medijskih natpisa i objava same Inicijative, a ne iz službenih, javno objavljenih izvora.

– Upravo je inicijativa “Gospić je naš dom” bila prva koja je dala konkretnu procjenu količine otpada na lokaciji, provela vlastito geodetsko snimanje i izradila elaborat kojim je procijenila opseg odlagališta, i to u trenutku kada nadležne institucije još nisu imale ni htjele iznijeti nikakvu brojku. Ta procjena kasnije se pokazala točnom. Službeno je potvrđeno da je riječ o najmanje 35 tisuća tona ilegalno odloženog medicinskog infektivnog i plastičnog opasnog otpada. Količina koju je lakše dočarati usporedbom nego brojkom. Naime, kada bi se sav taj otpad utovario na šlepere, dobila bi se kolona od oko 1300 vozila i duga više od 20 kilometara. Kaznena istraga oko nezakonitog odlaganja otpada i dalje traje, suđenje nije ni započelo, a svi potencijalni odgovorni su na slobodi. U ovom slučaju jedino su građani Gospića i Like osuđeni – slikovito su saželi naši sugovornici. Na kraju su organizatori uputili poruku i poziv svim građanima Hrvatske kazavši:

Dolaze poznati Ličani

– Lika nije periferija Hrvatske. Lika je kralježnica ove zemlje, ono što je drži uspravnom. Ono što se događa Lici, dogodit će se i svima drugima, samo je pitanje vremena i lokacije, a ne i hoće li se dogoditi. Hodajte s nama, jer mi hodamo i za vas! Ovo je hod za zrak koji udišemo, za vodu koju pijemo, za djecu koju želimo da ovdje rastu. Ovo je zapravo hod za život Njihov je poziv već čuo pjevač grupe Vatra Ivan Dečak koji je javno objavio svoju podršku. A mi smo upitali još neke poznate Ličane ili one koji vuku ličke korijene – podržavaju li prosvjed i dolaze li hodati za Liku.

– Podržavam sve što je u interesu Like. Naša Lika je oduvijek u Europi bila ekološka oaza i ako smo se nečim mogli ponositi, to su bile čiste rijeke i potoci. Ovo što se sada događa ne izgleda nimalo dobro – kazao nam je književnik Damir Karakaš. A zastupnica Dalija Orešković u svom je stilu uzvratila:

– Dajem punu podršku građanskoj inicijativi i ujedno im čestitam na dosadašnjoj hrabrosti i upornosti. Hrvatska se voli čuvanjem njezinih resursa i brigom za okoliš. Prosvjed je način da se pokaže da nisu svi u Lici kupljeni i ucijenjeni mrvicama koje im HDZ baca sa stola niti se svi daju prevariti licemjerjem i lažnom brigom o Lici i njezinim stanovnicima. Planiram doći na prosvjed. Na tom “Hodu za Liku” brani se čitava Hrvatska.