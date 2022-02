Glavni tajnik NATO-a: Rusija je povukla vojsku, ali je ostavila vojnu opremu na granici s Ukrajinom

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg sazvao je konferenciju za medije nakon što je Rusija objavila kako je povukla dio svoje vojske s granice s Ukrajinom.

- Rusija je poslala snage, i dalje ima vremena odmaknuti se od ruba i prestati se pripremati za rat i početi raditi na mirnom rješenju. NATO saveznici su rekli da bi svaka ruska agresija došla po visokoj cijeni. Pokazali smo sve što Rusija čini i otežali im da provedu agresivne aktivnosti, ali smo spremni i na sukob. Ja sam pozvao Rusiju na niz sastanaka u okviru NATO Vijeća, želimo slušati ruske zabrinutosti, izraziti svoje i tražiti kompromis. Svaka zemlja ima pravo odabrati svoj put i nikada neće postojati članice NATO-a prvog i drugog reda, mi smo svi saveznici. Obvezali smo se na obranu diljem saveza i rasporedili više trupa na istočnim granicama Saveza. Prošlog tjedna sam se našao u Rumunjskoj i to je snažan pokazatelj američke predanosti obrane Europe. Ministri obrane saveza će se sastati kako bi i dalje razgovarali o obrani - kazao je glavni tajnik.

- Nastavit ćemo s konzultacijama i dodatno osnažiti suradnju EU te NATO-a. Ova kriza je pokazala koliko je važno imati snažnu obranu, posljednji brojevi pokazuju sedmogodišnje povećanje glede obrane. Potičem saveznike da nastave ulagati u obranu. Pozivam ih i da se pridržavaju naših ključnih vrijednosti i načela - dodao je.

Govoreći o povlačenju vojnika s granice, Stoltenberg je kazao kako ovo nije ''prava deeskalacija''.

- Nismo vidjeli nikakvu deeskalaciju na terenu niti ikakve naznake smanjene ruske prisutnosti na granici s Ukrajinom. Nastavit ćemo pratiti situaciju, no znakovi koji dolaze iz Rusije nam daju razloga za oprezni optimizam - kazao je.

- Nismo dobili nikakav odgovor iz Rusije, no pozdravljamo svaku reakciju. Ono o čemu svjedočimo na terenu je da oni razmještaju snage, no to ne znači prava deeskalacija. Oni možda povlače trupe, ali ostavljaju vojnu opremu, što znači da vojnike mogu vrlo brzo vratiti. Ovo nije prava deeskalacija, no nastavit ćemo pratiti situaciju. Gomilanje ruskih snaga na granici je bez presedana, Rusija može izvesti invaziju na Ukrajinu bez upozorenja - dodao je glavni tajnik.

Ministri obrane Ukrajine te Gruzije će se sastati s ministrima obrane NATO-a.

- Očekujem da će ministri izraziti potporu Ukrajini. To će biti i prilika za nas da vidimo idu li stvari u pravom smjeru ili se ipak gomilanje vojske nastavlje. Kada je situacija ovako izazovna, važno je da se blisko konzultiramo s partnerima - kazao je.

