Glavni svjedok priznao da laže, ali BiH mu ne želi ponoviti postupak: 'Ljaga da sam ratni zločinac visi mi nad glavom'

– Nisam zlostavljao civile. Nisam ni vidio te ljude nakon što sam ih zarobio i predao. A sada živim s presudom koja me označava kao ratnog zločinca – govori Ivica Perković iz Slavonskog Broda, bivši pripadnik HVO-a koji je 2015. godine pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Derventi 1992. godine. Perkovićev slučaj godinama izaziva pozornost stručne i šire javnosti, a posljednjih godina i dodatnu zabrinutost zbog ponašanja pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje ignoriraju ključno priznanje – ono glavnog svjedoka optužbe koji je, s vremenskim odmakom, ovjereno kod bilježnika, priznao da je na suđenju lagao.