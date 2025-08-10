Naši Portali
ZID ŠUTNJE BIH PRAVOSUĐA

Glavni svjedok priznao da laže, ali BiH mu ne želi ponoviti postupak: 'Ljaga da sam ratni zločinac visi mi nad glavom'

Autor
Vedran Balen
10.08.2025.
u 15:22

Ni priznanje o lažnom iskazu ni kontradiktorni dokazi nisu bili dovoljni da se ishodi obnova suđenja za ratni zločin

– Nisam zlostavljao civile. Nisam ni vidio te ljude nakon što sam ih zarobio i predao. A sada živim s presudom koja me označava kao ratnog zločinca – govori Ivica Perković iz Slavonskog Broda, bivši pripadnik HVO-a koji je 2015. godine pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Derventi 1992. godine. Perkovićev slučaj godinama izaziva pozornost stručne i šire javnosti, a posljednjih godina i dodatnu zabrinutost zbog ponašanja pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje ignoriraju ključno priznanje – ono glavnog svjedoka optužbe koji je, s vremenskim odmakom, ovjereno kod bilježnika, priznao da je na suđenju lagao.

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:49 10.08.2025.

Zar je to nesto novo u BiH. Sudstvo je kompletno instrumentalizirano za potrebe Sarajeva. Ne samo sudstvo već i njihova "istorija" koja je po vjerodostojnosti vrlo blizu beogradskoj. Tu je bas sve izmanipulirano. Recimo Hrvatima se sudi po jednom zakonu (novijem i strozem) muslimanima ako se sudi onda po starom blazem. Hrvatima se podmece sto god muslimanima padne na um. To naravno ljevica u HR sve prihvaca nekriticno jer i oni obozavajh optuziti samo Hrvate svakakvim izmisljotinama. I naravno muslimanskim zlovinima se uopce ne sudi, recimo masovnim ubojstvima zarobljenih u Bugojnu. Zlocinci tzv Armije BiH su poznati ali nitko ih ne dira. Jer je sudstvo skoro samo za Hrvate nadlezno.

BR
Brijest1
16:38 10.08.2025.

Za progon HVO časnika najveći krivac je Mesić koji je skupa sa V Pusić kazao da je RH izvršila agresiju na Bih. Nakon posjete Derventi, nedavno im se pridružio Milanović, tako da je podignuto još optižnica. To je dogovorio sa pajdom Dodikom.

BO
Bono1234
16:47 10.08.2025.

Tražiti od Sarajeva da plati zbrinjavanje onolikog broja izbjeglica Bošnjaka iz BiH. Mi smo im dali kruha i krov nad glavom, a oni nas sada kamenjem u glavu.

