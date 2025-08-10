Glavni svjedok priznao da laže, ali BiH mu ne želi ponoviti postupak: 'Ljaga da sam ratni zločinac visi mi nad glavom'

– Nisam zlostavljao civile. Nisam ni vidio te ljude nakon što sam ih zarobio i predao. A sada živim s presudom koja me označava kao ratnog zločinca – govori Ivica Perković iz Slavonskog Broda, bivši pripadnik HVO-a koji je 2015. godine pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Derventi 1992. godine. Perkovićev slučaj godinama izaziva pozornost stručne i šire javnosti, a posljednjih godina i dodatnu zabrinutost zbog ponašanja pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje ignoriraju ključno priznanje – ono glavnog svjedoka optužbe koji je, s vremenskim odmakom, ovjereno kod bilježnika, priznao da je na suđenju lagao.
Zar je to nesto novo u BiH. Sudstvo je kompletno instrumentalizirano za potrebe Sarajeva. Ne samo sudstvo već i njihova "istorija" koja je po vjerodostojnosti vrlo blizu beogradskoj. Tu je bas sve izmanipulirano. Recimo Hrvatima se sudi po jednom zakonu (novijem i strozem) muslimanima ako se sudi onda po starom blazem. Hrvatima se podmece sto god muslimanima padne na um. To naravno ljevica u HR sve prihvaca nekriticno jer i oni obozavajh optuziti samo Hrvate svakakvim izmisljotinama. I naravno muslimanskim zlovinima se uopce ne sudi, recimo masovnim ubojstvima zarobljenih u Bugojnu. Zlocinci tzv Armije BiH su poznati ali nitko ih ne dira. Jer je sudstvo skoro samo za Hrvate nadlezno.