Glavni grad Alžira ugostit će četvrto izdanje Unutarafričkog sajma trgovine

Od 4. do 10. rujna glavni grad Alžira postat će središte afričke trgovine. Više od običnog gospodarskog okupljanja, četvrto izdanje Unutarafričkog sajma trgovine (IATF) simbolizira nepokolebljivu kontinentalnu ambiciju Alžira – ambiciju koju je ova država odlučna u potpunosti ostvariti.

„Djelo projekcije i promatranja” tako je opisan opsežan rad uložen nakon temeljitih konzultacija o trenutačnom stanju priprema i ključnim preporukama za intenziviranje organizacijske faze sajma. Ovaj događaj daleko nadilazi granice konvencionalne gospodarske izložbe.

U dinamičnom geopolitičkom okruženju, gdje promjene ravnoteže snaga redefiniraju prioritete Afrike, organizacija IATF-a u Alžiru predstavlja hrabar pothvat i presudan trenutak u razvoju kontinenta. Sajam pruža jedinstvenu priliku da Alžir pokaže sposobnost povezivanja gospodarskih ambicija s logističkom učinkovitošću i vizionarskom diplomacijom. IATF 2025 strateška je prigoda da država potvrdi svoje mjesto u afričkoj gospodarskoj sferi i prikaže obnovljenu sliku svojih proizvodnih kapaciteta. Cilj je podići unutarafričku suradnju na novu, strukturnu razinu, donoseći mjerljive rezultate u olakšavanju trgovine i dubljoj integraciji u gospodarski zamah kontinenta.

Ovaj kontinentalni sajam nije samo izložba, on je ključna prekretnica u operacionalizaciji Afričkog kontinentalnog područja slobodne trgovine (AfCFTA) i platforma na kojoj Alžir može istaknuti svoj izvozni potencijal.

Politička predanost ovom događaju svjedoči o odlučnosti alžirskih vlasti da IATF učine trajnim uspjehom koji će poticati regionalnu integraciju. Krajnji cilj nadilazi samu promociju ,riječ je o stvaranju snažnog alata za gospodarsku diversifikaciju i strateško repozicioniranje zemlje.

Ova inicijativa oslanja se na povijesnu predanost Alžira afričkom jedinstvu. Od stjecanja neovisnosti, zemlja je pružala aktivnu potporu oslobodilačkim pokretima i provodila diplomaciju koja zagovara kontinentalne ciljeve. Vodeća uloga Alžira u Afričkoj uniji i izbor na čelo njezinih tijela potvrđuju njegov legitimitet kao domaćina događaja koji s nestrpljenjem iščekuju poduzetnici i gospodarski stručnjaci.

„Uskladiti sva raspoloživa sredstva s afričkom ambicijom nacije” – načelo je koje oblikuje stratešku mobilizaciju resursa. To uključuje koordinaciju infrastrukture, logistike, administrativnih postupaka, protokola, financiranja, olakšavanje carinskih procedura, organizaciju prijevoza i smještaja, promociju turizma te usklađenu komunikaciju i marketing.

Predsjednik Abdelmadjid Tebboune, dosljedan u svojim panafričkim uvjerenjima, jača političko usklađivanje diljem kontinenta. Njegova vizija temelji se na aktivnoj solidarnosti, međusobnoj potpori u suočavanju sa zajedničkim izazovima i jasnoj gospodarskoj ambiciji poticanju rasta temeljenog na unutarnjim kapacitetima Afrike i snaženju unutarafričke trgovine.Slogan „Afrika Afrikancima”, temeljni stup panafričanstva od osnutka Organizacije afričkog jedinstva (OAU), prvi je put izrečen upravo u Alžiru. Nije slučajnost da se današnja težnja za gospodarskom obnovom Afrike ponovno veže uz ovu zemlju otpora i revolucionarnog duha. Putem IATF-a 2025. Alžir potvrđuje svoju ulogu strateškog raskrižja i pokretačke snage autonomnog kontinentalnog razvoja.Tebbouneova strategija usmjerena je na dugoročnu diversifikaciju gospodarstva, jačanje afričkih partnerstava i prekid asimetričnih gospodarskih odnosa. Organizacija ovog panafričkog sajma dobiva poseban značaj jer mnogi stručnjaci u njemu vide ključni instrument za jačanje trgovinske razmjene na tržištu procijenjenom na više od 3 bilijuna dolara. Alžir mobilizira sve resurse kako bi IATF 2025 postao referentni događaj i strateška prekretnica u gospodarskoj projekciji zemlje diljem Afrike. Time ne preuzima samo ulogu domaćina, nego i aktivnog kreatora zajedničke budućnosti utemeljene na trajnim i snažnim trgovinskim vezama.Rujan će označiti više od gospodarskog ili diplomatskog događaja – Alžir će utjeloviti zajedničku odlučnost za produbljivanje gospodarske suradnje, vođene političkom voljom, što je potvrdio i bivši predsjednik Nigerije Olusegun Obasanjo.Tijekom jednog tjedna Alžir će se ponovno povezati sa svojom povijesnom ulogom velikog afričkog glavnog grada – simbola nade u jedinstvo i zajednički napredak.U vremenu kada kontinent traži nove temelje, 4. Unutarafrički sajam trgovine u Alžiru izranja kao svjetionik razmjene, ambicije i uzajamnosti.