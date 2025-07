Amerika je oduvijek imala mišiće, ali Trump ih sada koristi i na svoj način

Praktički svi američki predsjednici prije Donalda Trumpa striktno su odvajali pitanje trgovine i pitanje sigurnosti. Ako su s nekim partnerskim zemljama imali dobru suradnju u području sigurnosti, nisu to baš uvjetovali time da te zemlje pristaju na njihove ucjene i ustupke što se tiče trgovinske razmjene. Trump je to dvoje povezao i iskamčio je više ustupaka od zemalja koje su američki saveznici, partneri i prijatelji.



Mnogi su se s pravom zgražali nad besramnošću takvog poteza, ali u praksi se pokazuje da ta strategija Trumpu prolazi. Europska unija i Japan veliki su trgovinski i sigurnosni partneri Amerike, pa su svejedno i Tokio i Bruxelles ovih dana morali popustiti pred Trumpovim ucjenama. Skinuli gaće i rekli su dat će. Pristali su na nešto što je do pred kraj prošle godine bilo potpuno nezamislivo, pristali su ispunjavati štetne Trumpove želje samo da on ne uništi temelje na kojima počiva čitavo njihovo partnerstvo, njihove izvozne industrije, njihovo gospodarstvo, njihova sigurnost i način života. Američke carine za europske proizvode u visini 15 posto u prosjeku su šest puta veće nego što su bile na kraju prošle godine. A financijska tržišta i mnogi (ne svi) državnici prihvaćaju to s nepodnošljivom lakoćom, jer je prijetnja onoga što bi se dogodilo u suprotnom scenariju (da je Trump ostvario najave 30-postotnih ili većih carina, ili da je zaista započeo trgovinski rat s mjerama, protumjerama i protuprotumjerama) puno strašnija. I dovoljno stvarna da se doza sreće i zadovoljstva pronalazi u činjenici da je ta prijetnja izbjegnuta. Trump je predsjednik koji krši sva ustaljena pravila ponašanja, ali najgore je to što mu to divljanje prolazi relativno "uspješno". Ništa ga ne zaustavlja. Doduše, još se uvijek na američkim sudovima može oboriti čitava procedura, sâm način na koji Trump uvodi carine i dogovara se s drugim državama. Može se sve oboriti jer to, prema američkom ustavu, nije isključivo ovlast predsjednika, nego i Kongresa. Ali tu je dinamika slična kao i kod deportacija doseljenika: dok sudovi odluče da pojedine stvari nisu baš legalne, sve je već "otišlo u Honduras", da se tako balaševićevski izrazimo.