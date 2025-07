Afrička ljepotica jednom nogom u Europi

Stojim u marokanskom gradu Tangeru, na krajnjem sjeveru Afrike, gdje se Atlantski ocean susreće sa Sredozemnim, a samo 14 kilometara mora dijeli ovu afričku obalu od europskog kopna. S druge strane je Španjolska, vidim je golim okom, kao da se može dohvatiti rukom. More nas razdvaja, ali povijest, kultura, migracije i interesi stalno nas povezuju. Dok promatram brodove kako plove prema Gibraltaru, pitam se: hoću li jednog dana, pod ovim istim suncem, moći reći da stojim na europskom tlu? Odnosno, u Europskoj uniji? Možda zvuči neobično, ali Maroko je još 1987. godine službeno zatražio članstvo u EU. Bio je to presedan, s obzirom da je to bila prva i jedina zemlja izvan europskog kontinenta koja se "usudila" zatražiti članstvo. Odbijen je. Ne zbog politike, gospodarstva ili demokracije, već zbog geografije. Maroko nije smatran "europskom državom", a prema Ugovoru o Europskoj uniji i kopenhaškim kriterijima, to je osnovni preduvjet za članstvo. Ta se rečenica ponavlja kao aksiom, jednostavna, hladna i neoboriva.