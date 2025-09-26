Glavina: Nove porezne izmjene dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu, a ponajviše klupskom sportu

Proteklih dana u e-Savjetovanje puštene su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, kojima se potiču porezni obveznici da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija. Naime, navedenim izmjenama propisuje se kako se porezna osnovica smanjuje za rashode sponzorstva danih pravnim osobama u sustavu sporta čije su aktivnosti usmjerene na razvoj i poticanje društveno korisnih sportskih djelatnosti i programa, prema ugovoru o sponzorstvu, a ministar nadležan za sport uz suglasnost ministra financija, Odlukom utvrđuje pravne osobe u sustavu sporta koje ispunjavaju uvjete za navedeno.

„Ovaj novitet koji donosimo dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu, a ponajviše klupskom, jer ovime ulazimo u novu eru financiranja klupskog sporta s obzirom da smo jedna od rijetkih država koja omogućuje ovakve povlastice. To je nešto što je sustav dugo tražio, kako bi uspjeli privući što veća privatna ulaganja u sport pa sada ovim izmjenama potičemo porezne obveznike da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija na način da će im se smanjiti porezna osnovica za rashode sponzorstava koje ulažu u sport“, rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta te dodatno pojasnio:

„Znamo da sponzorstvo podrazumijeva novčano ili materijalno davanje uz protučinidbu reklame i smatra se porezno priznatim rashodom poduzetnika, ali je dosadašnja praksa pokazala mali interes sponzora, a posebice za sportove koji su vrlo uspješni, ali ne predstavljaju magnet za reklamu privatnog sektora poput nogometa i sličnih. Zato sad, umanjenjem porezne osnovice za rashode sponzorstava koje ulažu u sport otvaramo mogućnost snažnijeg ulaganja privatnog sektora u hrvatski sport i ovo je novi snažan iskorak za ovaj sektor, uz sve što je Vlada već do sada učinila“.