Ovaj turistički biser od 2026. uvodi porez na pse: Evo koliko će se naplaćivati vlasnicima koji dođu na odmor

Grad Bolzano od 2026. godine uvodi dnevnu taksu od 1,50 eura za turiste koji s psima posjećuju grad. Ova mjera, dio je šire inicijative za suzbijanje utjecaja pasa na gradsku infrastrukturu, izazvala je žestoke rasprave među lokalnim stanovništvom i borcima za prava životinja. Osim turističke takse, lokalni vlasnici pasa morat će plaćati godišnji porez od 100 eura po psu. Prema gradskim vlastima, prikupljena sredstva bit će usmjerena na čišćenje ulica i izgradnju novih parkova namijenjenih isključivo psima i njihovim vlasnicima. Ipak, ostaje nejasno hoće li se ostvariti glasine o zabrani ulaska pasa u redovne gradske parkove.

Nova taksa dolazi nakon uvođenja kontroverzne obveze registracije DNK pasa, čime grad identificira vlasnike koji ne pokupe izmet svojih ljubimaca. Nepoštivanje ovog pravila može rezultirati kaznama do 600 eura po prekršaju. Pokrajinski vijećnik Luis Walcher, koji stoji iza mjere, brani je kao pravednu, ističući da troškovi čišćenja ne bi smjeli padati na cijelu zajednicu. "Jedina prljavština na našim ulicama je pseći izmet", izjavio je Walcher, dodavši da će vlasnici koji su već registrirali DNK svojih pasa biti izuzeti od turističke takse na dvije godine, piše CNN.

Mjera je naišla na oštre kritike. Carla Rocchi, predstavnica ENPA-e, nacionalnog tijela za zaštitu životinja, nazvala je porez "autogolom" koji šteti regiji poznatoj po turizmu. "Umjesto fokusa na građanski odgoj i osvješćivanje, vlasti biraju lakši put – oporezivanje životinja i njihovih vlasnika“, izjavila je Rocchi. Prema njoj, mjera ne samo da kažnjava turiste i obitelji koje putuju s psima, već šalje pogrešnu poruku da su životinje porezni obveznici. "Paradoksalno je da regija koja živi od turizma cilja upravo na one koji biraju uključiv odmor sa svojim četveronožnim prijateljima", dodala je, upozoravajući da bi porez mogao obeshrabriti odgovorno putovanje i čak potaknuti napuštanje pasa. Dok grad pokušava balansirati između očuvanja svoje netaknute ljepote i upravljanja turističkim priljevom, novi porez na pse izaziva pitanja o budućnosti turizma u regiji.