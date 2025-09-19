Naši Portali
NEVJEROJATNE CIJENE

Dvije kave i dvije vode u Dubrovniku: 'Ovo je bio prvi put da sam se morala vratiti i pogledati račun'

yugoslovenka_/instagram/screenshot
Autori: Večernji list, Eva Berišić
19.09.2025.
u 17:07

„Sutradan smo otišle na plažu pokraj poznatog lanca hotela s pet zvjezdica. A tamo su dvije kave i dvije vode bile gotovo upola jeftinije”, zaključila je Nela.

Iako je ljetna sezona završila, a u posljednjim danima ljeta u moru još uvijek uživaju oni koji vole mir, praznije plaže i nešto niže temperature, cijene u popularnim ljetovalištima ne prate pad stupnjeva Celzijusa. Barem ne kada je riječ o Dubrovniku. Na vlastitoj se koži u to uvjerila beogradska influenserica Nela Bunčić Vukomanović, koja je s prijateljicom Marinom posjetila Dubrovnik. Naime, u jednom su kafiću za dvije kave i dvije boce vode platile čak 39 eura.

„Naručile smo dvije ledene kave i jednu veliku bocu vode. Poslije nekog vremena još jednu. Nismo pile nikakve koktele ni šampanjce. Ja još uvijek dojim Lolu, pa alkohol uopće ne dolazi u obzir. Marina također nije htjela ništa posebno, pa smo ostale na kavi i vodi. Vratim se za stol i pitam Marinu da pogodi koliko smo platile. Kad smo pogledale cjenik, tek tada smo shvatile – dvije kave i dvije vode, a račun skoro 40 eura”, napisala je Nela na Instagramu.

Kako kaže, u prvi je trenutak pomislila da su nakon pića i ručale, no ubrzo je shvatila da je riječ samo o kavi i vodi. Budući da je račun platila karticom, nije odmah reagirala, ali se naknadno vratila u kafić kako bi ga ponovno provjerila. „Ovo je bio prvi put da sam se morala vratiti i pogledati račun. Svjesna sam da su cijene na putovanjima više, ali ne ovako”, dodala je. Ipak, iskustvo s preskupom kavom pokazalo se izoliranim slučajem. „Sutradan smo otišle na plažu pokraj poznatog lanca hotela s pet zvjezdica. A tamo su dvije kave i dvije vode bile gotovo upola jeftinije”, zaključila je Nela.

