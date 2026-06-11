Glavaš ostaje bez odličja ukoliko Milanović misli što i 2021. godine

Nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu, jer nije spriječio te je izravno naredio ubijanje srpskih civila, njihovo nečovječno tretiranje te protuzakonito zatvaranje u Osijeku 1991., time kršeći međunarodno humanitarno pravo otvorilo se pitanje hoće li mu predsjednik Zoran Milanović sada oduzeti odlikovanja i čin. A koje mu je sam vratio 2021. godine kada je došao na Pantovčak, 11 godina nakon što je bez njih ostao odlukom bivšeg predsjednika Ive Josipovića.

Da sada napravi isto što je svojedobno napravio Josipović, predsjednika Milanovića su već formalno zatražile i dvije nevladine udruge- Dokumenta i Antifašistička liga RH čiji je predsjednik Zoran Pusić kazao da je to najmanje što Milanović može sada učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu. A jasnu poruku poslao mu je i zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac koji je 2021. godine žestoko napao Milanovića jer je vratio Glavašu odlikovanja između ostalog i izjavom kako bi, da može, u ime žrtava afere "Selotejp" Milanoviću dao "orden velereda Dravsko-selotejpskog i orden reda Solno -kiselinskog".

Za oduzimanje ordenja i čina potrebno je vođenje zakonskim i moralnim vrijednostima i nadam se da će to vođenje u ovom slučaju prevagnuti nad nekim drugim vrijednostima koje nisu ni zakonske ni moralne-poručio je jučer za Večernji list Pupovac koji je za presudu Glavašu kazao i kako je imala dug, iscrpljujuć i iz perspektive ljudi koji su stradali od radnji koje je počinio Glavaš, ponižavajući tok i trajanje. Nazvao je to ozbiljnim izrugivranje, sa pravosuđem i žrtvama i dodao kako se nada da se to neće nastaviti, ali i da nije siguran da to neće biti slučaj unatoč presudi.

- Ljudi nalaze razne načina, pokušavaju izvrgnuti ruglu ono što pravosuđe presudi. Ismijavanje i ometanje pravde je ozbiljno kazneno djelo-poručio je Pupovac.

Podsjećamo, Branimir Glavaš je bez odlikovanja, ali i čina generala ostao 2010. godine odlukom tadašnjeg predsjednika države Ive Josipovića nakon presude Vrhovnog suda RH kojom je kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina. Ista "sudbina" tada je zadesila Mirka Norca i Tihomira Blaškića, osuđene zbog ratnih zločina kao i Vladimira Zagorca zbog krađe dragulja MORH-a...

Milanovićeva odluka o prestanku važenja Josipovićeve odluke objavljena je pak 21. svibnja 2021. godine i donesena je na temelju dviju sudskih odluka koje predstavljaju preokret u slučajevima 'selotejp' i 'garaža', u kojima se Glavaša tereti za počinjenje ratnih zločina. Riječ je o odluci Ustavnog suda od 12. siječnja 2015. godine kojom je ukinuta pravomoćna presuda Glavašu i ostalim okrivljenicima te o odluci Vrhovnog suda od 7. lipnja 2016. kojom je ukinuta prvostupanjska presuda u istom slučaju te je postupak vraćen na početak. Da mu se odlikovanja vrate, a riječ je o sedam odlikovanja koja je dobio od prvog predsjednika Franje Tuđmana - Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenici domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti, kao i čin generala Glavaš je osobno zatražio od Milanovića ubrzo nakon što je postao novi predsjednik države. Prije toga dao mu je i javnu potporu u predsjedničkoj utrci.

Isti zahtjev je, zanimljivo, od Branimira Glavaša još 2019. godine dobila i tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koju je Milanović dvije godine kasnije pobijedio na izborima. No Grabar Kitarović se, na Glavašev zahtjev samo oglušila, odnosno nije postupala po njemu, izjavio je svojedobno Glavašev odvjetnik Filip Glavaš.

I dok se još uvijek čeka službeni odgovor iz Ureda predsjednika na pitanje hoće li i kada oduzeti Glavašu odlikovanja i čin zanimljivo je podsjetiti što je Milanović govorio prije pet godina kada mu je odlikovanja i vratio. Jer iz tih izjava odgovor na pitanje, hoće li Glavaš opet ostati bez odlikovanja, je zapravo jasan. Osim ukoliko predsjednik nije u potpunosti promijenio mišljenje. Naime, Milanović je odluku da Glavašu vraća odlikovanja 2021. godine branio riječima da jeGlavaš već pet godina, formalno neosuđena osoba i da ništa drugo nije ni mogao napraviti.

- Da me nije tražio, ne bih se ja u to petljao. Dakle, došao je zahtjev. Potpuno utemeljen-kazao je tada Milanović i potom poručio kako, bude li Glavaš ponovno osuđen, neće imati izbora nego nastaviti ono što je započeo Ivo Josipović. Na istoj konferenciji za medije je potom na konkretno pitanje kako će postupiti ako Glavaš opet bude osuđen dodao i kako: „Ako ponovno bude osuđen, kada dobije pravomoćnu presudu ja ga ne moram ponovno lišiti tog odlikovanja, ja to ne moram napraviti prema zakonu. Ali, kako je to Josipović već jednom napravio, kako je on otvorio tu priču, kako mu je uzeo odlikovanja koja mu je dodijelio Tuđman, gledam da budem dosta objektivan. On mu je to uzeo, a ja mu to vraćam temeljem činjenice da Glavaš već pet godina nije osuđena osoba".

Dodao je tada i kako nije za njega pitanje zašto se to nije riješilo u pet godina već za HDZ.

- Zašto na to nije reagirala gospođa Kitarović? Strah, samo strah, taj vječni čovječji suputnik. I ja se bojim, ali u nekom trenutku moraš odlučiti-kazao je Milanović očito aludirajući na činjenicu kako njegova prethodnica, za razliku od njega, Glavašev zahtjev za povratkom odlikovanja nije željela razmatrati.