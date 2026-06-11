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OSUĐEN ZA RATNI ZLOČIN

Pupovac o oduzimanju odlikovanja Glavašu: 'Za to je potrebno vođenje zakonskim i moralnim vrijednostima'

Zagreb: Milorad Pupovac održao konferenciju za medije u vezi ekološke devastacije Vrela rijeke Une
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Autor
Petra Maretić Žonja
11.06.2026.
u 16:35

Za oduzimanje ordenja i čina generala Glavašu, a što traže nevladine udruge od predsjednika Milanovića, zastupnik SDSS-a je rekao kako je potrebno vođenje zakonskim i moralnim vrijednostima

Presudu Branimiru Glavašu i inicijativu upućenu predsjedniku države Zoranu Milanoviću da mu se opet oduzmu odlikovanja i čin komentirao je za Večernji list zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac. Poručio je kako je presuda imala dug iscrpljujuć i iz perspektive ljudi koji su stradali od radnji koje je počinio Glavaš, ponižavajući tok i trajanje. Nazvao je to ozbiljnim izrugivanjem sa pravosuđem i žrtvama i dodao kako se nada da se to neće nastaviti, ali i da nije siguran da to neće biti slučaj unatoč presudi. - Ljudi nalaze razne načina, pokušavaju izvrgnuti ruglu ono što pravosuđe presudi. Ismijavanje i ometanje pravde je ozbiljno kazneno djelo-poručio je Pupovac. 

Za oduzimanje ordenja i čina generala Glavašu, a što traže nevladine udruge od predsjednika Milanovića, zastupnik SDSS-a je rekao kako je potrebno vođenje zakonskim i moralnim vrijednostima.- Nadam se da će to vođenje u ovom slučaju prevagnuti nad nekim drugim vrijednostima koje nisu ni zakonske ni moralne-poručio je Pupovac.

Odluku Milanovića da vrati Glavašu odlikovanja 2021. godine Pupovac je žestoko kritizirao riječima da bi, kada bi mogao, u ime žrtava iz afere 'Selotejp' Milanovića odlikovao 'ordenom velereda Dravsko-selotejpskog i ordenom reda Solno-kiselinskog'.

- Postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac. Meni je to manje bitno, ja se osjećam sigurno kada znam da postoji zakon. A Pupovca pozivam da se pozabavi Šoškočaninom, jer vidim da opet divlja po društvenim mrežama. To je zaista nepristojno i prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno. Kad su razbijali ćirilične ploče na hrvatskim institucijama u Vukovaru, koje su tamo postavljene temeljem Ustavnog zakona i Statuta grada Vukovara, ja sam morao biti Srbin, a ne on. Sada na vrlo nepristojan način, na kakav se nijedan hrvatski lider – kako on sebe voli nazivati u Hrvatskoj, srpskim liderom – ne bi to odvažio u Beogradu, rječnikom koji je zaista nikakav, ali prije svega prijetvorno i neiskreno mi to nabija na nos. Pa on je bio s tim Glavašem u koaliciji do prije godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu vladu. Gdje je tada bilo srce junačko, da nešto kaže-odgovorio mu je tada Milanović.

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Zagreb: Milorad Pupovac održao konferenciju za medije u vezi ekološke devastacije Vrela rijeke Une
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Ključne riječi
ratni zloćin Milorad Pupovac Branimir Glavaš

Komentara 34

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Avatar Krupe
Krupe
16:47 11.06.2026.

Gdje je doktor Šreter?

Avatar Matija22
Matija22
16:47 11.06.2026.

Etno biznismen.

PB
pb1520
17:21 11.06.2026.

SDSS je stranka koja zastupa Srbiju u Hrvatskom Saboru, a ne srpsku nacionalnu manjinu.

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