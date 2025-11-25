Glasne eksplozije odjekivale Kijevom: Rusi gađali stambene zgrade, najmanje dvije osobe poginule

Rusija je izvela opsežan napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći dronove Shahed i balističke rakete Kinzhal za gađanje ključne infrastrukture i stambenih područja. Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je ovaj noćni udar kao "masovni kombinirani napad na objekte energetske infrastrukture". Prema izvješćima ukrajinske nacionalne policije, najmanje dvije osobe su poginule, a petero ih je ozlijeđeno u Kijevu, dok se puni razmjeri žrtava i štete još uvijek utvrđuju.

Tijekom noći, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izdalo je upozorenje o raketnoj prijetnji diljem zemlje nakon što su ruski bombarderi MiG-31 poletjeli iz zračnih luka. Nekoliko sati kasnije, dok su hitne službe još uvijek gasile požare i tragale za žrtvama, novo lansiranje ruskih MiG-31 izazvalo je još jednu nacionalnu uzbunu zbog balističkih raketa. Glasne eksplozije prvi put su zabilježene u Kijevu oko 1:00 ujutro po lokalnom vremenu, a zatim su se ponavljale tijekom sljedećeg sata, kako su izvijestili novinari Kyiv Independenta s terena. Vlasti su upozorile na prijetnju balističkim raketama u Kijevu i potvrdile aktivnost protuzračne obrane.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je u okrugu Pečerski oštećeno i zapaljeno nekoliko višekatnih stambenih zgrada, dok su novinari Kyiv Independenta ranije izvijestili o aktivnosti dronova u tom području. Među pogođenim objektima bila je i 22-katnica s oštećenjima na više katova. U okrugu Dnjeprovski, deveterokatnica se zapalila, što je rezultiralo ozljedama i hitnim spasilačkim operacijama. Dvije osobe su izgubile život, uključujući 86-godišnju ženu. Požar je lokaliziran, a spasioci i dalje tragaju za potencijalnim žrtvama zarobljenima u zgradi, prema ukrajinskoj Državnoj službi za hitne slučajeve.

Vlasti su također priopćile da se zapalila i garaža u istom okrugu. Izvan glavnog grada, ruski napad ciljao je kuće i stanove u Kijevskoj oblasti, što je dovelo do hitnih evakuacija. Četiri kuće u gradu Bila Cerkva "potpuno su uništene", izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve, a ozlijeđen je i 14-godišnjak. Aktivnosti projektila i dronova zabilježene su i u drugim regijama, uključujući Zaporišku i Harkivsku oblast.

Rusija redovito provodi masovne napade na ukrajinske gradove, a posljednjih mjeseci Moskva je pojačala udare na energetsku infrastrukturu u nastojanju da Ukrajinu gurne u još jednu tešku zimu. Ova nemilosrdna kampanja protiv ključnih ukrajinskih objekata i sustava grijanja povezana je s aktualnim američkim pritiskom da Kijev prihvati mirovni plan koji uvelike pogoduje Rusiji.

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ukrajinski narod da očekuje nastavak napada usred tekućih mirovnih pregovora te je pozvao međunarodne partnere da obrate pozornost na rusko nepoštivanje diplomacije. "Moramo biti svjesni i da Rusija neće smanjiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je Zelenski nekoliko sati prije nego što je Rusija lansirala balističke rakete na Kijev.

"Ovih dana, ovih tjedana, moramo biti vrlo pažljivi na upozorenja o zračnim napadima i sve slične prijetnje napadom. Točno razumijemo s kim imamo posla... I bilo bi pošteno da svi naši partneri – a prije svega američka strana – uzmu u obzir prijetnju. Ako stvarno završavamo rat, onda ne bi trebalo biti nikakvih projektila, nikakvih masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod."