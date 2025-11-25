Naši Portali
RUSIJA NE POPUŠTA

Glasne eksplozije odjekivale Kijevom: Rusi gađali stambene zgrade, najmanje dvije osobe poginule

napad na Kijev
Foto: REUTERS
1/16
Autor
Karolina Lubina
25.11.2025.
u 06:40

Tijekom noći, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izdalo je upozorenje o raketnoj prijetnji diljem zemlje nakon što su ruski bombarderi MiG-31 poletjeli iz zračnih luka.

Rusija je izvela opsežan napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći dronove Shahed i balističke rakete Kinzhal za gađanje ključne infrastrukture i stambenih područja. Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je ovaj noćni udar kao "masovni kombinirani napad na objekte energetske infrastrukture". Prema izvješćima ukrajinske nacionalne policije, najmanje dvije osobe su poginule, a petero ih je ozlijeđeno u Kijevu, dok se puni razmjeri žrtava i štete još uvijek utvrđuju.

Tijekom noći, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izdalo je upozorenje o raketnoj prijetnji diljem zemlje nakon što su ruski bombarderi MiG-31 poletjeli iz zračnih luka. Nekoliko sati kasnije, dok su hitne službe još uvijek gasile požare i tragale za žrtvama, novo lansiranje ruskih MiG-31 izazvalo je još jednu nacionalnu uzbunu zbog balističkih raketa. Glasne eksplozije prvi put su zabilježene u Kijevu oko 1:00 ujutro po lokalnom vremenu, a zatim su se ponavljale tijekom sljedećeg sata, kako su izvijestili novinari Kyiv Independenta s terena. Vlasti su upozorile na prijetnju balističkim raketama u Kijevu i potvrdile aktivnost protuzračne obrane.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je u okrugu Pečerski oštećeno i zapaljeno nekoliko višekatnih stambenih zgrada, dok su novinari Kyiv Independenta ranije izvijestili o aktivnosti dronova u tom području. Među pogođenim objektima bila je i 22-katnica s oštećenjima na više katova. U okrugu Dnjeprovski, deveterokatnica se zapalila, što je rezultiralo ozljedama i hitnim spasilačkim operacijama. Dvije osobe su izgubile život, uključujući 86-godišnju ženu. Požar je lokaliziran, a spasioci i dalje tragaju za potencijalnim žrtvama zarobljenima u zgradi, prema ukrajinskoj Državnoj službi za hitne slučajeve.

Vlasti su također priopćile da se zapalila i garaža u istom okrugu. Izvan glavnog grada, ruski napad ciljao je kuće i stanove u Kijevskoj oblasti, što je dovelo do hitnih evakuacija. Četiri kuće u gradu Bila Cerkva "potpuno su uništene", izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve, a ozlijeđen je i 14-godišnjak. Aktivnosti projektila i dronova zabilježene su i u drugim regijama, uključujući Zaporišku i Harkivsku oblast.

Rusija redovito provodi masovne napade na ukrajinske gradove, a posljednjih mjeseci Moskva je pojačala udare na energetsku infrastrukturu u nastojanju da Ukrajinu gurne u još jednu tešku zimu. Ova nemilosrdna kampanja protiv ključnih ukrajinskih objekata i sustava grijanja povezana je s aktualnim američkim pritiskom da Kijev prihvati mirovni plan koji uvelike pogoduje Rusiji.

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ukrajinski narod da očekuje nastavak napada usred tekućih mirovnih pregovora te je pozvao međunarodne partnere da obrate pozornost na rusko nepoštivanje diplomacije. "Moramo biti svjesni i da Rusija neće smanjiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je Zelenski nekoliko sati prije nego što je Rusija lansirala balističke rakete na Kijev.

"Ovih dana, ovih tjedana, moramo biti vrlo pažljivi na upozorenja o zračnim napadima i sve slične prijetnje napadom. Točno razumijemo s kim imamo posla... I bilo bi pošteno da svi naši partneri – a prije svega američka strana – uzmu u obzir prijetnju. Ako stvarno završavamo rat, onda ne bi trebalo biti nikakvih projektila, nikakvih masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod."

Ključne riječi
Kijev napad Rusija rat u Ukrajini

CR
crocro
07:09 25.11.2025.

Ukrajinske rakete trebaju poletjeti na Moskvu i druge ruske gradove. Nije u redu da Rus razara samo ukrajinske civilne objekte i množi civilne žrtne svojih suludih napada. Na koži svojega naroda treba osjetiti svu glupost razaranja i ubijanja, koje mora prestati. Ali nije umjesno da pati samo jedna strana i to ona koja je napadnuta od strane jačega.

Avatar southman
southman
07:04 25.11.2025.

U Trumpovim rukama je rješenje. Nikakva Layen, Kalas, Makaron, Štemer i ostali bezubi tigrići i sl. "junaci". Pametni ljudi to znaju već godinu dana nakon američkih izbora.

Avatar nekakav
nekakav
06:57 25.11.2025.

čudne neke stambene zgrade, pogodi je raketa, a zgrada eksplodira kao da je u njoj tvornica pirotehnike. čemu ovakve bajke prodajete, vidite da to više nitko ne puši. ne trošiš skupu raketu na 7-katnicu, to nije vojni cilj. i kakva je to stambena zgrada u kojoj nakon rušenja strada 'jedan 4-godišnji dječak', ono, malo ranjen... tko i što je bilo u i na toj zgradi? rat je, svaka strana improvizira, pokušava se sakriti. optuživali ste hamas da u gazi se skriva iza civila, a što sad sa ukrajincima, zašto se njihova vojska skriva među stambenim četvrtima? rusi napreduju, to je jedina konstanta ovih mjeseci. to nije promijenila nikakva sve oštrija retorika iz eu-a jer jednostavno svi znaju da je eu bezubi tigar u kavezu. amerika sa trumpom jedan tjedan radi ovako ,drugi onako. u šimi kontradiktornih izjava jedna te ista potka, dogovoriti se sa rusijom, prepustiti joj dio teritorija, a ruse kad su u naletu može zaustaviti samo jako fina ponuda. nje za sada nema.

