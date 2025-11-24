Na granici s Rusijom gomilaju zmajeve zube, ali i nešto puno opasnije. Posljedice mogu biti katastrofalne: 'I vlastite civile dovodite u opasnost'

Rusija je širenje dezinformacija i propagandu u baltičkim državama podigla na još višu razinu, izvijestila je litavska televizija LRT. Ruske obavještajne službe regrutiraju latvijske stanovnike preko kanala Telegram ili im prilaze tijekom putovanja u Rusiju. Ciljane skupine su Litavci s niskim prihodima ili mladi koji žele zaraditi novac. Bloger Oleg Besedin uhićen je u Estoniji početkom ovog mjeseca uz optužbu da je surađivao s moskovskim medijima i snimao dokumentarne filmove po diktatu Kremlja. – Nije riječ samo o tome da izražava svoje mišljenje o Estoniji ili drugim baltičkim državama, on to čini u suradnji s osobama u Rusiji. Prema našim sumnjama, te su se osobe specijalizirale za informacijske kampanje – rekao je estonski državni tužitelj Taavi Pern.