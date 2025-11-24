Naši Portali
MAGINOTOVA LINIJA 2.0

Na granici s Rusijom gomilaju zmajeve zube, ali i nešto puno opasnije. Posljedice mogu biti katastrofalne: 'I vlastite civile dovodite u opasnost'

Autor
Ivica Beti
24.11.2025.
u 15:25

NATO ima četiri borbene skupine u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj, s nekoliko tisuća vojnika. Pojačava ih njemačka oklopna brigada koja će biti trajno stacionirana u Litvi

Rusija je širenje dezinformacija i propagandu u baltičkim državama podigla na još višu razinu, izvijestila je litavska televizija LRT. Ruske obavještajne službe regrutiraju latvijske stanovnike preko kanala Telegram ili im prilaze tijekom putovanja u Rusiju. Ciljane skupine su Litavci s niskim prihodima ili mladi koji žele zaraditi novac. Bloger Oleg Besedin uhićen je u Estoniji početkom ovog mjeseca uz optužbu da je surađivao s moskovskim medijima i snimao dokumentarne filmove po diktatu Kremlja. – Nije riječ samo o tome da izražava svoje mišljenje o Estoniji ili drugim baltičkim državama, on to čini u suradnji s osobama u Rusiji. Prema našim sumnjama, te su se osobe specijalizirale za informacijske kampanje – rekao je estonski državni tužitelj Taavi Pern.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Vladimir Putin Rusija Litva Latvija Estonija

Komentara 7

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
15:57 24.11.2025.

Vi mislite na rat kao način fizičkog obračuna. Za to treba imati moć. Jadna EUropa još uvijek živi u prošlom stoljeću, na nekim linijama ali i insignijama. Trenutno se vodi rat za direktan pristup ruskim energentima i pobjednik toga bit će u društvu budućih perjanica svijeta. EUropa još uvijek kopa po vlastitim ranama kako bi dobila nadu da će jednog dana pobijediti - a toj nadi suprotstavila je beznađe u kojem je sada. Očito, danas je u njoj pisanje dementiranje, umjesto demontiranje dogođenoga.

CA
Carabit
15:56 24.11.2025.

Mala seoska kucica daleko od grada sa nesto obradive zemlje bit ce uskoro zlata vrijedna. Mali tranzistor na baterije skoro zaboravih.

OS
Ostrež
15:30 24.11.2025.

Valjda računaju da Putin nema Mansteina

Kupnja