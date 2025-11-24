Na granici s Rusijom gomilaju zmajeve zube, ali i nešto puno opasnije. Posljedice mogu biti katastrofalne: 'I vlastite civile dovodite u opasnost'

Rusija je širenje dezinformacija i propagandu u baltičkim državama podigla na još višu razinu, izvijestila je litavska televizija LRT. Ruske obavještajne službe regrutiraju latvijske stanovnike preko kanala Telegram ili im prilaze tijekom putovanja u Rusiju. Ciljane skupine su Litavci s niskim prihodima ili mladi koji žele zaraditi novac. Bloger Oleg Besedin uhićen je u Estoniji početkom ovog mjeseca uz optužbu da je surađivao s moskovskim medijima i snimao dokumentarne filmove po diktatu Kremlja. – Nije riječ samo o tome da izražava svoje mišljenje o Estoniji ili drugim baltičkim državama, on to čini u suradnji s osobama u Rusiji. Prema našim sumnjama, te su se osobe specijalizirale za informacijske kampanje – rekao je estonski državni tužitelj Taavi Pern.
Mala seoska kucica daleko od grada sa nesto obradive zemlje bit ce uskoro zlata vrijedna. Mali tranzistor na baterije skoro zaboravih.
Valjda računaju da Putin nema Mansteina
Vi mislite na rat kao način fizičkog obračuna. Za to treba imati moć. Jadna EUropa još uvijek živi u prošlom stoljeću, na nekim linijama ali i insignijama. Trenutno se vodi rat za direktan pristup ruskim energentima i pobjednik toga bit će u društvu budućih perjanica svijeta. EUropa još uvijek kopa po vlastitim ranama kako bi dobila nadu da će jednog dana pobijediti - a toj nadi suprotstavila je beznađe u kojem je sada. Očito, danas je u njoj pisanje dementiranje, umjesto demontiranje dogođenoga.