GEOPOLITIČKI BUMERANG

Stvara se postamerički svijet, u njegov centar Trump gurnuo svog najvećeg neprijatelja

Autor
Denis Romac
01.02.2026.
u 12:25

Poput čudotvorca, Trump je uspio ujediniti ne samo saveznike, nego i oštre konkurente, pa i protivnike, što je vidljivo u Carneyevom iskoraku i Starmerovom "pragmatičnom realizmu"

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je lavinu koja ne ide onim smjerom koji je priželjkivao i koju sada uglavnom samo može promatrati i komentirati na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Naime, kada je pokrenuo svoj carinski rat, Trump se u velikoj mjeri oslonio na prilagođenu rimsku strategiju "Divide et Impera". Nakon spektakularnog nametanja carina skoro svim zemljama svijeta – s izuzetkom Putinove Rusije, što se, ako ste možda zaboravili, do danas nije promijenilo – Trump je planirao slomiti saveznike i trgovinske partnere jednog po jednog, u skladu s klasičnom rimskom logikom koja kaže da se nikad ne smiješ sukobljavati s ujedinjenim protivnikom.

Ključne riječi
Zapad Europa EU Geopolitika Xi Jingping Donald Trump Kina SAD

Komentara 8

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
12:43 01.02.2026.

Moraš biti prilično ograničen da partnerstvo tražiš s komunističkom diktaturom koja je svijetu podarila covid, svakom sankcije kad spomene tajvan... Prvo su se slizavali s Rusima, sada Kinezima...

AL
alojzvodic
13:44 01.02.2026.

Kriva premisa EUrope, rekao bih.

Avatar southman
southman
12:48 01.02.2026.

Starmer je gotov. Čovjek zarvara ljude i gasi medije u GB koji su protiv njegove antibritanske politike. Macron broji zadnje dane. Nakon njih krecemo srušuti Ursulu.

