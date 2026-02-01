Stvara se postamerički svijet, u njegov centar Trump gurnuo svog najvećeg neprijatelja

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je lavinu koja ne ide onim smjerom koji je priželjkivao i koju sada uglavnom samo može promatrati i komentirati na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Naime, kada je pokrenuo svoj carinski rat, Trump se u velikoj mjeri oslonio na prilagođenu rimsku strategiju "Divide et Impera". Nakon spektakularnog nametanja carina skoro svim zemljama svijeta – s izuzetkom Putinove Rusije, što se, ako ste možda zaboravili, do danas nije promijenilo – Trump je planirao slomiti saveznike i trgovinske partnere jednog po jednog, u skladu s klasičnom rimskom logikom koja kaže da se nikad ne smiješ sukobljavati s ujedinjenim protivnikom.