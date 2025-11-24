Trump poslao znakovitu poruku oko pregovora: 'Je li zaista moguće...'; Oglasili se i Rusi, evo što su poručili

Ukrajina nastavlja surađivati ​​s partnerima, uključujući SAD na mirovnim prijedlozima

Planovi Ukrajine za članstvo u EU i NATO-u moraju biti dio svakog mirovnog plana

Oglasila se Moskva nakon sastanka u Ženevi

Tijek događaja 12:57 - Sastanak takozvane koalicije voljnih održat će se sutra, rekao je glasnogovornik Europske komisije. U mirovnim pregovorima o Ukrajini postignut je "konstruktivan napredak", ali još je puno posla pred nama, dodao je glasnogovornik. Rekli su da blok nastavlja raditi na zajmu za reparacije za Ukrajinu i da to "postaje sve hitnije". Sastanak ukrajinskih saveznika dolazi usred izvješća da će kontingent europskih čelnika krenuti u Washington u nadolazećim danima.

12:00 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama najnovije informacije o mirovnim pregovorima za Ukrajinu. "Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???", napisao je u kratkoj poruci na Truth Socialu. "Ne vjeruj dok ne vidiš, ali nešto dobro se možda događa", napisao je.

11:44 - Zelenski je i tijekom obraćanja švedskom parlamentu kazao da je glavni problem' s kojim se suočavaju zahtjev Vladimira Putina za pravnim priznanjem teritorija koji je "ukrao" od Ukrajine. "To bi prekršilo načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta", rekao je Zelenski."Nastavite vršiti pritisak na Rusiju. Rusija i dalje ubija ljude", rekao je.

11:36 - Sky News saznaje da ministri vanjskih poslova Ukrajine, Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske i Finske održavaju videopoziv dok se razgovori o mirovnom planu u Ženevi nastavljaju. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da su razgovori između SAD-a i Ukrajine u Ženevi o izmjeni plana od 28 točaka za okončanje rata s Rusijom donijeli "odlučujući uspjeh" za Europljane. "Sva pitanja koja se tiču ​​Europe, uključujući i ona koja se tiču ​​NATO-a, uklonjena su iz ovog plana – ovo je odlučujući uspjeh koji smo postigli jučer“, rekao je Wadephul za radio Deutschlandfunk.

11:20 - Europski čelnici raspravljali su o potencijalnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine nakon što je Bijela kuća napravila revizije svog mirovnog plana od 28 točaka. Međutim, glavna pitanja ostaju neriješena, rekao je u ponedjeljak finski predsjednik Alexander Stubb. Ukrajina je ponovila svoje crvene linije, uključujući formalno priznanje okupiranih teritorija, zahtjeve za ograničenjem ukrajinskih vojnih kapaciteta i ograničenja budućih saveza, rekao je u ponedjeljak Ruslan Stefančuk, predsjednik ukrajinskog parlamenta. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da je u nedjelju postignut "ogroman napredak" prema mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, ali je ponuda kritizirana zbog proruske orijentacije.

Razgovori u Ženevi su završeni nakon intenzivnog diplomatskog dana u nedjelju, javlja BBC. Marco Rubio je sinoć otišao, a ukrajinska delegacija se također vratila u Kijev, prema ukrajinskim državnim medijima koji su pratili razgovore. Britanski savjetnik za sigurnost Jonathan Powell također je otišao.

11:15 - Kremlj tvrdi da još nije primio nikakve informacije s mirovnih pregovora o Ukrajini koji se održavaju u Ženevi. Također nema planova za sastanak ruske i američke delegacije ovog tjedna, dodaje se u ažuriranju. "Ne, još nismo primili nikakve informacije o razgovorima“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Naravno, pomno pratimo medijske izvještaje kojih je bilo u izobilju posljednjih nekoliko dana, uključujući i one iz Ženeve. Ali službeno, još nismo ništa primili", dodo je. To dolazi nakon što su SAD i Ukrajina izdale zajedničku izjavu u kojoj se navodi da su izradile "ažurirani i dorađeni mirovni okvir". Peskov dodaje da je za danas planiran telefonski razgovor između Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, turskog predsjednika. Turski mediji izvještavaju da će Erdogan predložiti Istanbul kao mjesto za razgovore Rusije i Ukrajine.

Volodimir Zelenski govoreći putem video veze na summitu Krimske platforme u Švedskoj je rekao da će Kijev nastaviti raditi sa svojim partnerima na kompromisima o prijedlozima koje su SAD dale za jačanje, a ne slabljenje Ukrajine. Zelenski je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju njezine zamrznute imovine ključna za sve mirovne prijedloge.

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk, koji također prisustvuje summitu, rekao je da planovi zemlje za članstvo u EU i NATO-u moraju biti dio njezinih sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog plana. Ukrajinske "crvene linije" za mirovne pregovore uključuju neformalno priznavanje okupiranih ukrajinskih teritorija, ograničenja obrambenih snaga i ograničenja budućih saveza, rekao je Stefančuk.