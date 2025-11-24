Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
IZ MINUTE U MINUTU

Trump poslao znakovitu poruku oko pregovora: 'Je li zaista moguće...'; Oglasili se i Rusi, evo što su poručili

Vladimir Putin.
The Kremlin Moscow/DPA
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.11.2025.
u 12:57

Kremlj tvrdi da još nije primio nikakve informacije s mirovnih pregovora o Ukrajini koji se održavaju u Ženevi

  • Ukrajina nastavlja surađivati ​​s partnerima, uključujući SAD na mirovnim prijedlozima
  • Planovi Ukrajine za članstvo u EU i NATO-u moraju biti dio svakog mirovnog plana
  • Oglasila se Moskva nakon sastanka u Ženevi

Tijek događaja 12:57 - Sastanak takozvane koalicije voljnih održat će se sutra, rekao je glasnogovornik Europske komisije. U mirovnim pregovorima o Ukrajini postignut je "konstruktivan napredak", ali još je puno posla pred nama, dodao je glasnogovornik. Rekli su da blok nastavlja raditi na zajmu za reparacije za Ukrajinu i da to "postaje sve hitnije". Sastanak ukrajinskih saveznika dolazi usred izvješća da će kontingent europskih čelnika krenuti u Washington u nadolazećim danima.

12:00 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama najnovije informacije o mirovnim pregovorima za Ukrajinu. "Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???", napisao je u kratkoj poruci na Truth Socialu. "Ne vjeruj dok ne vidiš, ali nešto dobro se možda događa", napisao je.

11:44 - Zelenski je i tijekom obraćanja švedskom parlamentu kazao da je glavni problem' s kojim se suočavaju zahtjev Vladimira Putina za pravnim priznanjem teritorija koji je "ukrao" od Ukrajine. "To bi prekršilo načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta", rekao je Zelenski."Nastavite vršiti pritisak na Rusiju. Rusija i dalje ubija ljude", rekao je. 

11:36 - Sky News saznaje da ministri vanjskih poslova Ukrajine, Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske i Finske održavaju videopoziv dok se razgovori o mirovnom planu u Ženevi nastavljaju.  Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je da su razgovori između SAD-a i Ukrajine u Ženevi o izmjeni plana od 28 točaka za okončanje rata s Rusijom donijeli "odlučujući uspjeh" za Europljane. "Sva pitanja koja se tiču ​​Europe, uključujući i ona koja se tiču ​​NATO-a, uklonjena su iz ovog plana – ovo je odlučujući uspjeh koji smo postigli jučer“, rekao je Wadephul za radio Deutschlandfunk.

11:20 - Europski čelnici raspravljali su o potencijalnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine nakon što je Bijela kuća napravila revizije svog mirovnog plana od 28 točaka.  Međutim, glavna pitanja ostaju neriješena, rekao je u ponedjeljak finski predsjednik Alexander Stubb. Ukrajina je ponovila svoje crvene linije, uključujući formalno priznanje okupiranih teritorija, zahtjeve za ograničenjem ukrajinskih vojnih kapaciteta i ograničenja budućih saveza, rekao je u ponedjeljak Ruslan Stefančuk, predsjednik ukrajinskog parlamenta. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da je u nedjelju postignut "ogroman napredak" prema mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, ali je ponuda kritizirana zbog proruske orijentacije.

Razgovori u Ženevi su završeni nakon intenzivnog diplomatskog dana u nedjelju, javlja BBC. Marco Rubio je sinoć otišao, a ukrajinska delegacija se također vratila u Kijev, prema ukrajinskim državnim medijima koji su pratili razgovore. Britanski savjetnik za sigurnost Jonathan Powell također je otišao. 

11:15 - Kremlj tvrdi da još nije primio nikakve informacije s mirovnih pregovora o Ukrajini koji se održavaju u Ženevi. Također nema planova za sastanak ruske i američke delegacije ovog tjedna, dodaje se u ažuriranju. "Ne, još nismo primili nikakve informacije o razgovorima“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Naravno, pomno pratimo medijske izvještaje kojih je bilo u izobilju posljednjih nekoliko dana, uključujući i one iz Ženeve. Ali službeno, još nismo ništa primili", dodo je. To dolazi nakon što su SAD i Ukrajina izdale zajedničku izjavu u kojoj se navodi da su izradile "ažurirani i dorađeni mirovni okvir". Peskov dodaje da je za danas planiran telefonski razgovor između Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, turskog predsjednika. Turski mediji izvještavaju da će Erdogan predložiti Istanbul kao mjesto za razgovore Rusije i Ukrajine.

Volodimir Zelenski govoreći putem video veze na summitu Krimske platforme u Švedskoj je rekao da će Kijev nastaviti raditi sa svojim partnerima na kompromisima o prijedlozima koje su SAD dale za jačanje, a ne slabljenje Ukrajine. Zelenski je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju njezine zamrznute imovine ključna za sve mirovne prijedloge.

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk, koji također prisustvuje summitu, rekao je da planovi zemlje za članstvo u EU i NATO-u moraju biti dio njezinih sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog plana. Ukrajinske "crvene linije" za mirovne pregovore uključuju neformalno priznavanje okupiranih ukrajinskih teritorija, ograničenja obrambenih snaga i ograničenja budućih saveza, rekao je Stefančuk.

Ključne riječi
Vladimir Putin Ukrajina rat u Ukrajini Rusija

Komentara 2

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
12:33 24.11.2025.

Nema u toj Ženevi više ništa moćno. Prenesite malo "atmosfere" ruganja europskoj nemoći iz medija država koje danas imaju druge prioritete .

VI
Vérité Indolore56
12:01 24.11.2025.

Evo, ja oprao uši: Predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak najavio da će Ukrajina nakon postizanja sporazuma "angažirati i svoje europske prijatelje". Predsjednik Volodimir Zelenskij izrazio je zahvalnost Trumpu na naporima za pomoć Ukrajini. "Ukrajina je zahvalna Sjedinjenim Državama, svakom američkom srcu, a posebno predsjedniku Trumpu na pomoći koja, počevši s Javelinom (raketama), spašava ukrajinske živote". Rubio je izjavio da je ovo vjerojatno bio najproduktivniji i najznačajniji sastanak do sada ponovivši stav da je iluzija očekivati ukrajinsku pobjedu uz više oružja i sankcija . Trump: SAD NASTAVLJA PRODAVATI OGROMNE KOLIČINE ORUŽJA NATO-u, ZA DISTRIBUCIJU UKRAJINI (POKVARENI JOE JE DAO SVE, BESPLATNO, BESPLATNO, BESPLATNO). EUROPA NASTAVLJA KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja