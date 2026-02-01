VIDEO Kamera snimila misteriozni svjetlosni objekt. O čemu je riječ?

Blještevi svjetlosni trag snimljen je prekjučer na nebu iznad Wellington, u Novom Zelandu. Neobičnu pojavu zabilježila je web-kamera Jedriličarskog kluba Heretaunga, a na snimci se jasno vidi i odraz svjetlosti u vodi, prenosi BBC. Svjetlosni objekt kratko je obasjao noćno nebo, ostavljajući za sobom dugačak, blistav trag, što je kod dijela promatrača izazvalo nagađanja o mogućem padu nepoznatog tijela iz svemira.
Pretpostavlja se da bi se moglo raditi o meteoru ili komadu svemirskog otpada koji je pri velikoj brzini ulazio u Zemljinu atmosferu, no službene potvrde zasad nema. Stručnjaci ističu kako su ovakve pojave relativno česte, ali rijetko ovako jasno snimljene kamerom.
A bright green light flashed across the night sky near Wellington, New Zealand, late on Friday, January 30.
