PRIRODNI FENOMEN

VIDEO Kamera snimila misteriozni svjetlosni objekt. O čemu je riječ?

BBC/screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
01.02.2026.
u 10:47

Neobičnu pojavu zabilježila je web-kamera Jedriličarskog kluba Heretaunga, a na snimci se jasno vidi i odraz svjetlosti u vodi

Blještevi svjetlosni trag snimljen je prekjučer na nebu iznad Wellington, u Novom Zelandu. Neobičnu pojavu zabilježila je web-kamera Jedriličarskog kluba Heretaunga, a na snimci se jasno vidi i odraz svjetlosti u vodi, prenosi BBC. Svjetlosni objekt kratko je obasjao noćno nebo, ostavljajući za sobom dugačak, blistav trag, što je kod dijela promatrača izazvalo nagađanja o mogućem padu nepoznatog tijela iz svemira.

Pretpostavlja se da bi se moglo raditi o meteoru ili komadu svemirskog otpada koji je pri velikoj brzini ulazio u Zemljinu atmosferu, no službene potvrde zasad nema. Stručnjaci ističu kako su ovakve pojave relativno česte, ali rijetko ovako jasno snimljene kamerom.

Ključne riječi
Novi Zeland

