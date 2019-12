‘Glas za K. Grabar-Kitarović ako je jasno protiv pobačaja'

Glasovi katoličkog laikata, tj. stav koji će odabrati katoličke udruge, pokreti i inicijative, mogao bi biti presudan u drugom krugu predsjedničkih izbora jer je Miroslav Škoro dobio upravo veliki dio njihovih glasova. Tako je Stjepo Bartulica, predsjednik Upravnog odbora Centra za obnovu kulture, otvoreno dao podršku Miroslavu Škori u prvome krugu navodeći kako mu je bila važna Škorina spremnost na sudjelovanje u Hodu za život.

– S obzirom na to da su militantni sekularisti, koji su otvoreno protiv kršćanskih vrijednosti u javnom prostoru, za Milanovića, podsjećam na njegovo ponašanje kao premijera kad je nametnuo spolni odgoj mimo volje svih roditelja. Ministar Jovanović i on “preko koljena” su uvodili vrlo kontroverzan kurikulum, protiv volje većine roditelja – kaže Bartulica. – Milanović ne prolazi i katolici ne bi smjeli biti za njega. A što se tiče Kolinde Grabar-Kitarović, suzdržan sam što se tiče njezinih stavova. Smeta mi njezina “pro choice” pozicija. Čini mi se da ima sama sa sobom problem oko pobačaja jer ono što govori je nekoherentno. Ne može se u istoj rečenici reći da si za život, ali da nisi za zakon koji bi štitio svako ljudsko biće. Bila je za Istanbulsku konvenciju, što je također veliki problem. I cijeli HDZ koji je otišao ulijevo njoj je uteg, a ne pomoć – kaže Bartulica dodajući da, “s obzirom na to da je Milanović neprihvatljiv, onda slijedi zaključak da je ipak Kolinda prihvatljivija”.

Vice Batarelo, predsjednik udruge Vigilare, kaže da svatko mora odlučiti sam za sebe i udruga to nikome ne može propisati jer su svi slobodni. – No katolički laikat ovo mora iskoristiti za nerođene, za one koji nemaju svoj glas. Milanovićev stav o pobačaju vrlo je jasan, dok je onaj Kolinde Grabar-Kitarović nejasan. Jedini način na koji ona može dobiti neke od katoličkih laičkih glasova jest da njezin stav o pobačaju bude vrlo jasan i nedvosmislen. Mnogo katoličkih laika pita se zašto bi joj dali glas jer je bila za Istanbulsku, Marrakech i vlast koju predstavlja nije napravila ništa oko naših vrednota. Sad ima mogućnost možda pridobiti naše glasove ako kaže da je za život, protiv pobačaja i da će unutar svojih ovlasti kao predsjednica zagovarati zakone koji će štiti život od začeća – kaže Batarelo.

U ime obitelji potiče sve ljude da u ovo blagdansko vrijeme prouče što su dva kandidata između kojih možemo birati do sada učinila na funkcijama koje su obnašali. – Jesu li radili za vrijednosti za koje se zalažemo, nisu ništa radili ili su radili protiv njih. Što je g. Milanović radio kao premijer sa širokom izvršnim ovlastima i gđa Grabar-Kitarović kao predsjednica: za poštivanje Ustava RH koji kaže da je brak zajednica žene i muškarca te za zaštitu djece od udomljavanja i posvajanja od istospolnih parova, za zakonsku i svaku drugu zaštitu prava na život od začeća do prirodne smrti, promjenu izbornog sustava, pravo građana na referendum, pravo radnika na neradnu i/ili odlično plaćenu nedjelju, zalaganje za promicanje istine o Domovinskom ratu i svim totalitarizmima, borbu protiv korupcije i nepotizma. Izbori su uvijek prilika za izbor – kaže Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji.