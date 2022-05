Ginekolozi sa Sv. Duha protiv novog šefa koji treba omogućiti pobačaje: 'Ima priziv savjesti'

Novoizabrani predstojnik Klinike za ginekologiju KB Sveti Duh prof. Ratko Matijević još nije imenovan na dužnost predstojnika klinike u bolnici, u kojoj bi trebao omogućiti obavljanje pobačaja, jer je na njegov izbor uložena žalba i zahtjev za revizijom natječaja.

Ravnateljstvo bolnice potvrdilo je Hini da je u tijeku žalbeni postupak na izbor i imenovanje predstojnika Klinike za ginekologiju, te zbog toga izabrani kandidat Ratko Matijević nije stupio na dužnost.

Osim Matijevića s KB-a Merkura, na natječaj se javilo još petero kandidata s KB Sv. Duh - Boris Ujević, Ana Tikvica Luetić, Dubravko Habek, Ingrid Marton i Vladimir Blagajić.

Rezultate natječaja bolnica je objavila 20. travnja, a u odluci ravnateljice Ana-Marije Šimundić stoji da je kao najbolji kandidat prepoznat prof. Ratko Matijević.

On je izabran prije slučaja Mirele Čavajde koji je ponovno aktualizirao temu prekida trudnoće i priziva savjesti.

Nakon što je u javnost dospjela uznemirujuća priča o trudnici kojoj su zagrebačke bolnice odbile izvršiti prekid trudnoće iako joj nerođena beba ima smrtonosni tumor na mozgu, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je Matijević ginekolog koji bi trebao omogućiti obavljanje svih zakonski dozvoljenih prekida trudnoće u bolnici Sv. Duh.

Naime, u toj se gradskoj bolnici već godinama ne obavljaju pobačaji na zahtjev jer su svi ginekolozi u prizivu savjesti.

Protivnici tvrde da Matijević nema kvalifikacije, uprava kaže da ima sve uvjete

Iz bolničkih krugova se doznaje da su na ravnateljičinu odluku uložili žalbu protukandidati prof. Habek i prof. Marton s obrazloženjem da oni jedini ispunjavaju uvjete natječaja, što nije slučaj s Matijevićem.

Ravnateljica je njihovu žalbu odbila, pa sada traje žalbeni postupak pred bolničkim Upravnim vijećem.

Također, zatraženi je upravni i radni inspekcijski nadzor te je upućen zahtjev za revizijom natječaja.

Oponenti aktualnoj upravi, za koje se smatra da su kadrovi bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, tvrde da prof. Matijević nema zadovoljavajuće kvalifikacije za obnašanje te dužnosti, da je već radio u KB Sv. Duh te se povukao nakon medijske objave da nema specijalistički ispit.

Kažu da je Matijević na specijalizaciji u Britaniji boravio od 1993. do 1996., i da je za to vrijeme samo položio prvostupanjski ispit koji je preduvjet za nastavak daljnje specijalizacije i polaganje specijalističkog ispita.

Na upit Hine za komentar, Uprava KB Sv. Duh opovrgnula je špekulacije da "prof. Matijević radi bez specijalističkog ispita i da je zbog toga 2015. otišao sa Sv. Duha".

Ističu da mu je pravomoćnim rješenjem Ministarstva zdravstva priznata specijalizacija iz ginekologije i opstetricije obavljena u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Oponenti kažu da i Matijević ima priziv savjesti, Grad opovrgava

Protivnici Matijevićeva imenovanja kažu i kako im nije jasno kako će on organizirati i objasniti obavljanje pobačaja, jer tvrde da i sam ima priziv savjesti, te ocjenjuju situaciju "ekstremno shizoidnom".

Grad Zagreb, koji je vlasnik bolnice Sveti Duh, Hini je odgovorio da profesor Matijević nema prigovor savjesti na suvremene metode prekida trudnoće na zahtjev žene.

Uprava KB Sv. Duh na javnom je natječaju odabrala novog predstojnika Klinike, koji će osigurati ženama ostvarivanje prava na prekid trudnoće na zahtjev u skladu sa zakonom. Kako je javnosti poznato, na KB Merkur u kojoj je prof. Matijević trenutno šef ginekologije, obavljaju se prekidi trudnoće na zahtjev žene, priopćio je Grad.

Njegovi oponenti sa Svetog Duha u razgovoru za Hinu stanje na klinici, ali i cijeloj bolnici, opisali su kao "strahotno". Tvrde da nova ravnateljica mijenja šefove izabrane na mandatna razdoblja, a na njihovo mjesto imenuje vršitelje dužnosti.

Uprava demantira sječu kadrova: Bivši predstojnik sam je otišao

U navodnoj "sječi kadrova koje je u bolnicu doveo bivši ravnatelj Mladen Bušić za vrijeme mandata gradonačelnika Bandića" tvrde da je otišao i bivši predstojnik ginekologije Berivoj Mišković, čiju je smjenu krajem prošle godine tražio i feministički kolektiv fAKTIV.

Uprava bolnice demantira da su "maknuli" Miškovića i navode da je "prof. Mišković svojevoljno zatražio od ravnateljice da ga razriješi dužnosti predstojnika Klinike, ne navodeći pritom razloge za to.

Njegovom je zahtjevu udovoljeno i radi potrebe redovnog funkcioniranja Klinike, a za vršitelja dužnosti predstojnika privremeno je imenovan dr. Vladimir Blagaić, do zapošljavanja novog predstojnika".

Na upit o stanju u bolnici, odgovorili su da im nije jasno što se podrazumijeva pod "užasnom situacijom", pa se ne mogu ni očitovati po tom pitanju.

Kažu i da nemaju saznanja da je bilo tko "zvao upravnu inspekciju", niti je inspekcija do danas obavila nadzor vezan uz slučaj Matijevićeva izbora.

Izabrani dr. Ratko Matijević osnivač je Gynema ordinacije, privatne klinike, a trenutačno radi u Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur te mu je uža specijalizacija fetalna medicina i opstetricija (porodništvo)

Redoviti je profesor zagrebačkog Medicinskog fakulteta te je u mandatu SDP-ova ministra zdravstva Rajka Ostojića sudjelovao u izradi nacrta Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020. i to u povjerenstvu za organizaciju sustava zdravstva.

Na službenim stranicama LMHS – Leadership and Management of Health Services u biografiji prof. Matijevića stoji da je na specijalističkom usavršavanju u UK bio od 1993. do 1998., te su mu u Hrvatskoj priznati edukacija i ispiti za status specijalista ginekologije i opstetricije.

Od 1998. do 2014. radio je u Klinici za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh, a nakon toga prelazi u KB Merkur u Zagrebu.

Na upit za komentar nastale situacije na Sv. Duhu, Matijević je samo kratko odgovorio da je "izabran, ali nije imenovan" te odbio bilo što prejudicirati dok ne završi žalbeni postupak. Nije odgovorio na naknadno pitanje upućeno SMS-om ima li priziv savjesti na obavljanje pobačaja.