Giljanović u zatvoru prebio Zagrepčanina: Bio sam napadnut i isprovociran

Ivan Giljanović (38) zvani Giljo iz Splita pretukao je zatvorenika Gorana R. (55) iz Zagreba koji ga je pokušao udariti glavom u glavu tijekom šetnje u šibenskom zatvoru. Zadobio je više udaraca šakom u glavu zbog kojih je završio na Hitnom prijemu šibenske bolnice.

Naime, sve je krenulo svađom kada je Goran R. počeo provocirati Giljanovića, inače bivšeg boksača. Nakon verbalnog napada Goran R. je pokušao glavom udariti Giljanovića, piše Slobodna Dalmacija. U jednom trenutku Splićanin je Gorana R. udario nekoliko puta šakom u lijevu sljepoočnicu. Daljnje udaranje je prekinuo pravosudni policajac na čiju naredbu je Giljanović prestao s napadom i udaljio se na drugi kraj dvorišta.

O cijelom događaju je sastavljen detaljan zapisnik u kojem su i izjave sudionika događaja, a sve je vidjelo i 10-ak svjedoka zatvorenika i pritvorenika.

- Žao mi je zbog svega, ali bio sam napadnut i isprovociran. Tog zatvorenika ja ne poznajem, a zamolio sam ga da se makne s klupe na kojoj sam radio sklekove. On mi je kazao: “O....i! J...m ti majku!” nakon čega me, podižući se s klupe, pogodio glavom. U strahu da ne krene ponovno na mene, udario sam ga dva puta šakom u glavu. On nije pao već je ostao stajati - prepričao je Giljanović događaj.

Podsjetimo, Ivan Giljanović, jedan od najtraženijih splitskih bjegunaca, predao se policiji nakon što su početkom ožujka uhićeni Željko Rajić i pripadnici njegove kriminalne skupine o čemu je pisao Večernji list.

Predao sam se zato što je sada konačno mir – nehajno je kazao Ivan Giljanović (37), dok je početkom travnja polako hodao između dvojice policajaca. Do tog trenutka, Giljanović, profesor kineziologije, s podebljim dosjeom, bio je jedan od najtraženijih splitskih, pa i hrvatskih bjegunaca. U bijegu je bio od svibnja lani kada je u jednom splitskom kafiću propucao Marka Bekavca, a zatim ga ostavio da leži u krvi.

Giljanovićeva predaja poklopila s proširenjem istrage protiv Željka Rajića i njegove ekipe, skupine opasnih dečki sa splitskog asfalta, što znači da je vjerojatno pomno dogovorena i isplanirana sa splitskom policijom. Mir o kojem je Giljanović govorio vjerojatno se odnosio upravo na Rajića i njegove pajdaše – Antu Vučka, Duju Pivčevića, Petra Vuknića, Roberta Žuvelu, Tomislava Živkovića i Tonća Mikelića – koji su u akciji specijalne policije uhićeni početkom ožujka.

