Gabrijeli Žalac ponovno odbijena žalba, evo kada se mora javiti u Remetinec

Bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac odbijena ja molba za odgodu izvršenja zatvorske kazne na 30 dana te mora u zatvor. Potvrdilo je to Sudsko vijeće Županijskog suda u Vukovaru, koje je i odbilo žalbu bivše ministrice koje joj je s odlukom o odbijanju žalbe odmah i uručilo i rješenje da se u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu mora javiti 10. studenog najkasnije do ponoći.

Konačna odluka

– Na ovu odluku Sudskog vijeća nema dodatnog pravnog lijeka i ta je odluka konačna. Žalac se mora tijekom 10. studenog javiti u Centar u Remetincu – rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.

Podsjetio je i kako se Žalac, prema prvom rješenju, na odsluženje zatvorske kazne trebala javiti 6. listopada, ali onda se žalila. Žalac je odgodu izvršenja zatvorske kazne tražila radi poslovnih obveza na 30 dana iako je, prema zakonu, imala pravo tražiti odgodu do maksimalno 90 dana. Uz molbu za odgodu sudu je dostavila i određene materijale kojima je željela potvrditi svoju molbu, ali oni očigledno nisu bili dovoljni da bi ona bila usvojena. Miličević je objasnio kako osuđenici u Centru za dijagnostiku prolaze medicinske, psihološke, pedagoške i druge obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu. Međutim, kako je zatvor u Požegi jedini hrvatski zatvor u kojem žene mogu odslužiti zatvorsku kaznu, jasno je da će poslije Remetinca Žalac na odsluženje zatvorske kazne biti upućena u požeški zatvor.

– Molbe za odgodu početka izvršenja zatvorske kazne uobičajena su pojava i s njima se gotovo svakodnevno suočavamo. Da bi takav zahtjev bio odobren, treba ga dobro složiti, ali i potkrijepiti relevantnim dokazima kako bi sud odobrio odgodu. Hrvatski zatvori i inače su prenapučeni tako da mjesec ili dva odgode ne znači ništa. U slučaju Žalac nema ni razloga za strah od zastare jer kod takvih kaznenih djela zastara nastupa nakon deset godina – rekao je poznati vinkovački odvjetnik Davor Ćavar komentirajući razloge za odbijanje žalbe bivše ministrice.

Optužbe EPPO-a

Dana 10. studenog Žalac počinje odsluživati zatvorsku kaznu od dvije godine, na koliko je, u lipnju ove godine, sporazumno osuđena na Županijskom sudu u Zagrebu. Osuđena je zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova, kojem je tada bila na čelu. Do suđenja je došlo nakon istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) koje je poslije presude izvijestilo kako je presuda rezultat sporazuma stranaka i da je Žalac priznala krivnju za optužbe koje joj se stavljaju na teret. Poznato je i kako je prije potpisivanja sporazuma bivša ministrica uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete.

Međutim, te dvije godine zatvora nisu jedina zatvorska kazna koja je očekuje jer je bivša ministrica na Županijskom sudu u Zagrebu u rujnu ove godine osuđena na dodatnih sedam mjeseci zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti. U tom slučaju na teret joj se stavljalo plaćanje privatnih troškova javnim novcem. Poznato je kako je i ta presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om