Nakon što su se Gabrijela Žalac i Jukić nagodili s EPPO-om, potvrđena optužnica Šimuncu i Petricu

Optužnica u aferi Software, zbog koje će Gabrijela Žalac, bivša ministrica Andreja Plenkovića uskoro u zatvor na dvije godine, postala je pravomoćna. Odlučilo je tako optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, pa će u predstojećem sudskom postupku na optuženičkoj klupi sjediti samo poduzetnik Mladen Šimunec i Tomislav Petric, bivši ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU). Njih dvojica, za razliku od Gabrijele Žalac i Marka Jukića nisu priznali krivnju i nisu se nagodili s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO).

EPPO je Gabrijelu Žalac, Šimunca, Petrica, Jukića te tvrtke Ampelos i Micro projekt tereti za zloporabe položaja i ovlasti i trgovanje utjecajem prilikom nabavke programa PLUR i SPUR tijekom 2017. i 2018. Tim aktivnostima je, tvrdi EPPO, proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a proračun RH za najmanje 300.000 eura.

Prema optužnici, EPPO je Gabrijelu Žalac teretio da je kao ministrica regionalnog razvoja pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem. No odmah u startu namjeravala je natječaje prilagoditi Šimuncu, odnosno njegovim tvrtkama. On je bio njezin dugogodišnji prijatelj i poznanik, a Gabrijelu Žalac se teretilo da je poduzela više radnji kako bi njegovim tvrtkama osigurala povlašteni položaj. Jedna od tih radnji bila je i da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave informacijskog sustava, a teretilo ju se i da je odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva te da je pozvala Šimunca da prijavi svoje tvrtke. Nadalje, dok je bila ministrica, Gabrijela Žalac je bila i predsjednica Upravnog vijeća SAFU-a, što znači da se na njezin prijedlog imenovao ili razrješavao ravnatelj SAFU-a. Autoritet koji je imala kao ministrica potom je iskoristila da naloži Petricu što da radi. Prema optužnici, naložila mu je da SAFU prilikom kontrole javne nabave, ne dovede u pitanje ni dokumentaciju ni način na koji su izabrane Šimunčeve tvrtke, iako je bilo jasno da se takvim postupanjem krši zakon.

EPPO je Gabrijelu Žalac teretio i da je toliko htjela da Šimunac dobije poslove pa mu je pomagala i nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila postupak javne nabave zbog kršenja zakona o javnoj nabavi. Na koncu, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave Ministarstvo je sklopilo kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s tvrtkama Šimunca i Jukića. Odlukom Gabrijele Žalac određena je, kaže EPPO, nerealna visoka cijena od 1,73 milijuna eura. Ministarstvo je taj novac uplatilo na račun Jukićeve tvrtke, a nakon toga dio novca prebačen je na njegov i Šimunčev račun te na račune s njima povezanih tvrtki, dok je dio podignut u gotovini. Jukić se teretio za nepripadnu imovinsku korist od 272.000 eura

Nakon što je priznala krivnju Gabrijela Žalac je osuđena na dvije godine zatvora, a molba za odgodom izvršenja te kazne joj je odbijena. Marko Jukić je osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Kako ga se teretilo i da je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 272. 000 eura koje su bile isplaćene njegovoj tvrtki, čime je za taj iznos oštetio državni proračun i proračun EU, taj mu je novac oduzet. Prije no što je formalno sklopio nagodbu s EPPO-om, tih 272.000 eura je uplatio u proračun. No baš kao i u slučaju Gabrijele Žalac, koja je krivnju priznala te se s EPPO-om nagodila u svibnju, da uplata tih 272.000 eura u državni proračun, ne isključuje pravo vjerovnika da u posebnom postupku od Jukića potražuje naknadu ostale štete po principu solidarne odgovornosti.

Kako je Gabrijela Žalac, prije sklapanja svoje nagodbe s EPPO-om u proračun uplatila 200.000 eura, to znači da je s ove dvije nagodbe u aferi Software u proračun već uplaćeno 472.000 eura.