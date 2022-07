Fuchs: Nadam se da više nikom neće pasti na pamet da utječe na učitelje

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u srijedu kako se nada da više nikom neće pasti na pamet da utječe na ravnatelje i učitelje, te da oni neće podlijegati pritiscima u zaključivanju ocjena i ocjenjivanju tijekom cijele školske godine

Komentirajući nalaz Prosvjetne inspekcije u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji kojim su utvrđene nepravilnosti u radu škole i izrečene mjere, ministar je novinarima rekao da je u cijelom nalazu ključna direktna izjava profesorice matematike da se od nje tražilo da promijeni ocjenu.

Budući da nema ovlasti daljnjeg isljeđivanja, odnosno ne može zahtijevati od profesorice da otkrije tko je na nju izvršio pritisak i na koji način se od nje zahtijevalo da mijenja, odnosno dopisuje ocjene, Prosvjetna inspekcija sve je proslijedila nadležnim službama, odnosno sve je prijavljeno policiji koja ima ovlasti ispitati profesoricu, objasnio je ministar.

"Utvrdi li se da je bilo zahtjeva prema profesorici matematike da dopisuje ili mijenja ocjene i kada saznamo tko je to radio, odnosno zahtijevao izmjenu i dopunu ocjena, taj će onda snositi sankcije", rekao je Fuchs. Utvrdi li se da je to netko iz škole, rekao je, "postoji mehanizam kako ministarstvo može djelovati protiv takvih osoba".

Na pitanje zašto je opomenu dobila profesorica, ako je bila pod pritiskom, ministar je objasnio da je profesorica opomenu dobila samim time što je priznala da je promijenila ocjene, što je mogla i odbiti.

Ministar je istaknuo kako se sve ovo događa u "sivoj zoni u Zakonu o odgoju i obrazovanju, u onom dijelu koji regulira način zaključivanja ocjena". Taj je Zakon, rekao je, jedan od onih koje je potrebno mijenjati u kontekstu reforme čitavog sustava obrazovanja – od predškolskog do visokoškolskog sustava.

Upravo je segment zaključivanja ocjena u središtu promjena Zakona, uz one koji se bavi upravljanjem školama i slično, rekao je napomenuvši da je "Prosvjetna inspekcija napravila ono što je mogla napraviti sukladno važećem zakonu i propisima, a to je izaći na teren i evidentirati činjenično stanje".

To što je moguće dopisivati i mijenjati ocjene u razdoblju od njihova zaključivanja do sastanka razrednoga vijeća, "to je upravo ta siva zona o kojoj govorim", rekao je Fuchs.

Postupak nadzora u Klasičnoj gimnaziji Prosvjetna inspekcija pokrenula je po službenoj dužnosti nakon što je "Jutarnji list" objavio da je supruga predsjednika Republike Sanja Musić Milanović gotovo tjedan dana nakon završetka nastave uputila mail ravnateljici škole Zdravki Martinić-Jerčić u kojemu je upozorila na nepravilnosti na nastavi matematike, a nakon kojega su, navodno, promijenjene ocjene koje su već bile zaključene.

Na pitanje novinara kako komentira tvrdnju profesorice da je na nju izvršen pritisak da promijeni ocjenu, ministar je odgovorio da je od početka osupnut takvim ponašanjem te da cijelo vrijeme poziva ravnatelje i učitelje da ne podliježu takvim pritiscima.

Naročito nezgodnim i nedoličnim smatra kada to čine ljudi koji su javne osobe. "Ako su tate i mame još k tome javne osobe, onda je njihovo postupanje na ovakav način dodatno strašno", kaže Fuchs.

Problem pritiska na profesore, koji uzimaju sve više maha, namjerava riješiti izmjenama zakonskih propisa, podzakonskih akata i pravilnika. "Čitav ovaj segment zakonskih propisa nije mijenjan najmanje 10 godina - od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, visokoškolskog", napominje Fuchs dodajući da tako učahuren sustav "zahtijeva ozbiljne promjene i ozbiljno obnavljanje svih onih elemenata koji su se u praksi primjenom ovakvih zakona kroz ovaj dugi period pokazali lošim".