Fuchs: Do 2030. godine svako dijete u Hrvatskoj imat će mjesto u vrtiću

U sklopu posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske Radovan Fuchs rekao je kako može biti ponosan na ono što je u ovoj županiji napravljeno na području obrazovanja. Kazao je da će kada budu završeni započeti i odobreni projekta gradnje i dogradnje dječjih vrtića u županiji, svako dijete imati zajamčeno mjesto u dječjem vrtiću.

– Kao Vlada RH zacrtali smo si da do 2030. godine svako dijete u Hrvatskoj ima zagarantirano mjesto u vrtiću. Sigurno mjesto za djecu u jaslicama i vrtićima jako je važno, i to ne samo radi socijaliziranja djece i pripreme za školu nego i zbog činjenice da bilježimo porast broja djece za koju se traži odgoda početka školovanja i koja trebaju logopedske tretmane. To je posljedica modernih tehnologija i drukčijeg načina odrastanja – rekao je Fuchs. Dodao je kako Vlada i time želi pomoći u demografskoj obnovi istoka Hrvatske te i na taj način učiniti sve da mlade obitelji koje su otišle trbuhom za kruhom potakne na povratak, ali i da privuče druge mlade obitelji. Govoreći o projektima i planovima, Fuchs je rekao i kako se radi na cijelom nizu projekata gradnje i dogradnje školskih objekata kako bi se nastava u osnovnim školama mogla početi održavati jednosmjenski. Isto tako radi se i na uređenju blagovaonica u školama.

– Svakako je da se puno radi na području obrazovanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i ti projekti trenutačno su najveće investicije u ovom dijelu Hrvatske. Nadamo se samo da će na raspolaganju biti dovoljno građevinske operative za sve te projekte – kazao je Fuchs. Ministar je posjetio i vukovarsko Veleučilište "Lavoslav Ružička" navodeći kako je to jedno od rijetkih veleučilišta u Hrvatskoj koje nema probleme s upisima u ponuđene studijske programe te da je studentski dom popunjen.

– U vrijeme kada u Hrvatskoj imamo puno slobodnih studijskih mjesta u sustavu primjer iz Vukovara govori da su oni našli svoju obrazovnu nišu. Vukovarsko veleučilište i dalje ima dovoljno prostora za razvoj i napredak, a ministarstvo je tu da podrži sve dobre i kvalitetne projekte i programe – rekao je Fuchs.

Tijekom posjeta županiji Fuchs je posjetio i Osnovnu školu fra Bernardina Tome Levakovića u Bošnjacima, nedaleko od Županje, koja je zabilježila velike štete tijekom nevremena koje je pogodilo to selo u srpnju prošle godine. Tom prilikom nevrijeme je uzrokovalo štetu na 18 školskih objekata, pri čemu je najveća šteta bila na zgradi škole u Bošnjacima, u čiju su sanaciju uložena 1,2 milijuna eura.

Kako je rečeno, u nevremenu u srpnju 2024. godine nastala je šteta na 42 odgojno-obrazovna objekta u čiju su sanaciju uložena oko 3,2 milijuna eura. Iz Vukovarsko-srijemske županije najavljuju kako će ova županija, što se tiče radova na odgojno-obrazovnim institucijama, tijekom 2026. i 2027. godine biti veliko gradilište. Odgovarajući na pitanja novinara, ministar Fuchs je komentirao i najave sindikata o mogućem prosvjedu te da će njegovi predstavnici zatražiti da ih primi kako bi razgovarali o gorućim problemima. – Uvijek primim one koji pošalju zahtjev. Uostalom, pregovaramo o kolektivnom ugovoru. Razgovori su u tijeku – rekao je kratko Fuchs odgovarajući na ovo pitanje novinara i najave sindikata.