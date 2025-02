Ako mirenje s Vladom ne uspije, nastupa štrajk

Već duže nezadovoljni osnovicama plaće i koeficijentima, tri obrazovna sindikata – Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Sindikat Preporod jučer su najavili štrajk, uz opasku "ne prođe li mirenje s Vladom po njihovom planu". Mirenju će pristupiti idući tjedan, kada će poručili su i priopčiti ide li se u štrajk.

- Drugi tjedan idemo u dva pravca, s jedne strane je teren jer svaki štrajk mora biti ozbiljno pripremljen, a drugi je postupak mirenja koji ćemo najaviti Vladi. Jer ako s predstavnicima Vlade nismo mogli sjesti za stol i kroz socijalni dijalog koji smo tražili, nemamo druge mogućnosti nego iskoristiti nešto što je zakonski propisano. Trenutačno su otvoreni pregovori oko Granskog kolektivnog ugovora, no oko njega sada nemamo mogućnosti štrajkati, ali imamo mogućnosti zakonito štrajkati jer obrazovni sindikati nisu potpisali Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru, gdje se nalazi krucijalno pitanje o osnovici plaće i u našoj najavi štrajka to ćemo navesti kao razlog. A onda ćemo u dijalogu s drugom stranom zapravo otvoriti i druga pitanja. Koeficijent i osnovica su ‘zakon spojenih posuda’ – sve to u konačnici utječe na plaću - poručio je na jučerašnjoj konferenciji za medije Željko Stipić iz Preporoda. Jedan od razloga zbog kojeg su krajnje nezadovoljni jest i povećanje plaće koje su dobili suci.

Obrazovni sindikati su između ostalog poručili da je u pet godina plaća učiteljima koji nisu napredovali narasla za 55 posto, ali da je ukupno povećanje znatno manje nego povećanje dužnosnicima.

– Prošle godine, kada se dogodio kako neki to kažu, brutalan rast plaća, one su učiteljima porasle za 230 eura. Prošle godine neki su dobili veću povišicu nego što učitelji uopće zarađuju - kazao je Stipić. Da nema bolje motivacije sindikalnog članstva na aktivnosti koje očito ne mogu izbjeći poručio je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, kazavši da je očito da za nekoga ima novaca, pa i oni očekuju da im se dade i da se pozicija zaposlenika u prosvjeti i znanosti, kako je kazao, postavi na primjerenu poziciju u odnosu na druge javne i državne službe.

- Pregovori za granske kolektivne ugovore sa sindikatima u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju su u tijeku te su sastanci s predstavnicima sindikata održani i ovaj tjedan, stoga ne vidimo nikakvog razloga niti zakonskog utemeljenja za štrajk. Vezano uza zakonitost štrajka na temelju činjenice da obrazovni sindikati nisu potpisali dodatak kolektivnom ugovoru, molimo Vas da se obratite Ministarstvu rada koje je vodilo pregovore budući da se Temeljeni kolektivni ugovor odnosi na sve javne službe - poručili su pak iz Ministarstva obrazovanja.