Žena iz Covid Arene objasnila fotografiju na kojoj se skinula: 'To su bolesni umovi'

Fotografija pacijentice koja se presvlači u beogradskoj COVID Areni proširila se društvenim mrežama, a žena o kojoj je riječ obratila se medijima, kao i direktor Arene Gordan Grbović koji je ustvrdio kako je pokrenuta istraga o tome tko ju je fotografirao.

Kurir doznaje kako je žena na fotografiji Anastasija M. koja je oboljela od COVID-a te ima upalu pluća. Ona je neovlašteno fotografirana nakon prijema u bolnicu, kada je trebala napraviti EKG. Snimljena je u donjem rublju dok se presvlačila u sobi.

"Rečeno mi je da se skinem zbog EKG-a. Trebam li se osvrnuti oko sebe da vidim ima li kamera, a imam visoku temperaturu, boli me svaka kost u tijeku i imam upalu pluća", rekla je i dodala kako je objava fotografije ugrozila njezina ljudska prava.

"Moramo otkriti krivca kako sutra ne bi neka druga djevojka bila meta takvih bolesnih umova", rekla je u dodala kako je i njezina obitelj zaražena koronavirusom.

"Imamo sigurnosne kamere i izvan i unutar zgrade, ali praktički je nemoguće njima fotografirati. To je učinjeno mobitelom, to je jedino što trenutno znam", rekao je Grbović koji je siguran da to nije učinio nitko od zdravstvenih djelatnika jer, kako kaže, teško je disati ispod zaštitnih odijela i ne smatra da bi nekome palo na pamet baviti se takvim stvarima, piše Blic.

"Ti su ljudi opterećeni svojim radom, u Areni je više od 400 pacijenata. Sve će se poduzeti da se otkrije tko je ženi slikao i kako je fotografija došla na društvene mreže", izjavio je i napomenuo kako je poznato s kojeg se Instagram profila proširila fotografija.

Kaže da mu je žao što se to dogodilo i što se baca ljaga na rad u Areni kroz koju je prošlo više od milijun ljudi.

"Teško mi ovo pada. Ta žena je nečija majka, sestra. Sve će se brzo otkriti istragom", siguran je Grbović.