Austrija donijela mjere protiv terorizma: Registri, zatvaranje džamija, narukvice...

Nakon terorističkog napada motiviranog islamizmom prošli ponedjeljak u središtu Beča, koji je na noge podigao ne samo austrijski glavni grad i cijelu Austriju, nego i Europu i svijet, austrijska je Vlada u srijedu na konferenciji za novinare, na kojoj su uz saveznog kancelara Sebastiana Kurza sudjelovali i potkancelar Werner Kogler i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer, predstavila novi sveobuhvatni Paket mjera borbe protiv terorizma.

Mjere su usmjerene prema „potencijalnim ugroziteljima“ austrijskog društvenog poretka i ljudi te političkog islama, a cilj im je dati bitni doprinos sprečavanju ekstremistički i islamistički motiviranih napada u Austriji. Predviđene konkretne mjere za prevenciju od ekstremizma su elektronske nanogice odnosno narukvice za osobe koje su prijetnja za sigurnost zemlje i njenih građana i nakon što su izašli iz zatvora, što je pokazao teroristički napad u Beču, rekao je Kurz dodavši: „Dogovoreno je da se za džihadiste osnuje ustanova slična onoj za psihički poremećene počinitelje protupravnih djela, u kojoj će biti smješteni tako dugo dok se ne deradikaliziraju“.

„Narodnjaci“ su smještaj iz zatvora otpuštenih počinitelja terorističkih djela pod nadzor u takove ustanove nazvali „preventivnim zatvorom“. Daljnje donesene mjere su oduzimanja austrijskog državljanstva, za one koje imaju dvostruko državljanstvo, oduzimanje vozačke dozvole kao i znatno strože zakonske odredbe o posjedovanju oružja. Planirana je i dopuna odredbi Kaznenog zakona vezanih uz učinkovitu borbu protiv vjerski motiviranog ekstremizma (političkog islama), kao i zatvaranje džamija i ekstremističkih i kulturnih udruga kod sumnje u terorističku propagandu, a bit će napravljen i registar imama u Austriji, te donijete mjere za sprečavanje financiranja iz inozemstva.

„U borbi protiv političkog islama uvesti ćemo politički islam kao kazneno djelo, kako bi mogli djelovati protiv onih koji nisu teroristi, ali stvaraju plodno tlo za terorizam“, pojasnio je Kurz. „Naša zemlja tuguje za žrtvama, tuguje zajedno s onima koji su ostali iza njih, ali sve to naravno, nije dosta“, rekao je austrijski kancelar dodavši: „Protiv terorizma se mora boriti svim sredstvima. U Austriji je bilo preko 300 takozvanih Foreign Fightersa, dakle osoba koje su ili otišle u Siriju i Irak – ili najmanje to pokušale – kako bi tamo ubijale i silovale“. Istaknuo je kako je „otprilike polovica njih još na ratnim područjima ili su poginuli, a druga polovica se je vratila u zemlju“. „Kod tih se osoba radi o vremenski tempiranim bombama“, ustvrđeno je na Pressici, a mediji su odmah objavili kako to znači da Austrija ima još 150 takvih „bombi“.

Potkancelar Kogler je rekao kako Paket mjera protiv terorizma nije usmjeren samo protiv terorističkog djelovanja islamista nego i neonacista. „Islamisti i neonacisti imaju isti cilj, a to je podjela društva i destabilizacija solidarnosti i zajedništva“, istakao je potkancelar. Uz gore navedene mjere, austrijska je Vlada također odlučila, vezano uz velike propuste Saveznog ureda za ustavni poredak i borbu protiv terorizma (BVT), koji nije na pravosudne organe proslijedio informaciju slovačkih kolega da je bečki terorista u srpnju u Slovačkoj pokušao kupiti streljivo za automatsko oružje, iz temelja reformirati BVT i uspostaviti novu strukturu od povjerenja te također utvrditi nadležnosti Državnih odvjetništva i sudova vezano uz teroristička djela. S tim u vezi bit će uvedena i obveza BVT-a da sve informacije prosljeđuje Državnom odvjetništvu.