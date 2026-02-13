Naši Portali
POSLJEDNJIH TJEDANA STVARA OZBILJNE PROBLEME

Snažna oluja pogodila Španjolsku: Ozlijeđeno 86 osoba, jedna žena poginula

Miho Dobrašin/Hina
13.02.2026.
u 15:26

Jaka kiša, grmljavina, snijeg i snažni vjetrovi više puta su pogodili Španjolsku i Portugal posljednjih tjedana, oštetivši infrastrukturu i usjeve, te prisilivši vlasti na evakuaciju tisuća ljudi

U osmoj oluji koja je pogodila Španjolsku, u Barceloni je poginula 46-godišnja žena na koju je pao otpuhnuti dio krova sa skladišta.  Žrtva je u trenutku nesreće radila na ulazu u tvornicu kada joj je odlomljeni dio krova pao na glavu. Umrla je u bolnici gdje se nalazi još šest osoba zbog sličnih nesreća. Među njima je 22-godišnji volonter civilne zaštite na kojeg je palo stablo.

U Kataloniji je ozlijeđeno 86 osoba tijekom četvrtka i petka, izvijestila je zdravstvena služba te pokrajine na sjeveroistoku Španjolske.  Jaka kiša, grmljavina, snijeg i snažni vjetrovi više puta su pogodili Španjolsku i Portugal posljednjih tjedana, oštetivši infrastrukturu i usjeve, te prisilivši vlasti na evakuaciju tisuća ljudi. "Ovaj niz od osam oluja je zaista je neuobičajen“, rekao je španjolski ministar poljoprivrede Luis Planas nacionalnoj televiziji TVE.  "Moramo proučiti je li ovo izvanredan fenomen ili bi se, gledajući u budućnost, mogao događati češće“, dodao je. Uništeno je oko 14.000 hektara bobičastog voća, agruma, maslina i drugih usjeva, a taj bi broj mogao znatno porasti, rekao je Planas. 

Španjolska je od listopada zabilježila 38 posto više padalina u odnosu na prosjek, izvijestila je državna meteorološka služba AEMET. Oluja Nils se povukla, ali nova oluja nazvana Oriana kreće se u petak prema Sredozemlju, donoseći vrlo jake udare vjetra u većem dijelu Španjolske i Portugala. U srednjovjekovnom portugalskom gradu Coimbri službenici su dijelili letke upozoravajući na veliku poplavu i rekli da bi 9.000 ljudi moglo biti evakuirano.

Razina vode u  lokalnoj rijeci i rezervoaru vode u blizini grada povukla se s 99 posto preko noći, ali daljnja kiša koja se očekuje u petak poslijepodne mogla bi izazvati prelijevanje i prouzročiti teške poplave nizvodno. Škole i Sveučilište u Coimbri bile su zatvorene, a tvrtkama je savjetovano da zaposlenike, gdje je moguće, pošalju da rade od kuće. Škole su također bile zatvorene u 22 grada u španjolskoj južnoj pokrajini Andaluziji, gdje je 3.100 ljudi evakuirano.

U selu Grazalema, gdje je ranije ovog mjeseca evakuirano 1.500 stanovnika zbog nadiranja vode i povećanog rizika od klizišta, očekuje se snažna kiša u iduća 24 sata. AEMET je podigao crveno upozorenje zbog vjetrova u području Castellóna, u pokrajini Valenciji, gdje bi orkanski udari vjetra mogli iznositi brzinu između 130 i 140 kilometara tijekom subote.
Ključne riječi
poginuli Oluja Španjolska

ŽENE NA PRVOJ CRTI

Osjećale su da je njihovo mjesto u rovu i dale su život za Ukrajinu: 'Tragedija je što najbolji od ukrajinskog naroda ginu'

Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je u ožujku 2025. da više od 70.000 žena služi u vojsci, uključujući više od 5.500 koje se bore na prvoj crti. Ne postoje pouzdane statistike o tome koliko ih je poginulo tijekom službe, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je oko 55.000 ukrajinskih vojnika poginulo od početka ruske pune invazije, ali vojska ne objavljuje koliko je među njima bilo muškaraca, a koliko žena.

